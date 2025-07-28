的士車隊｜大黃蜂原訂1千輛車營運 暫僅208 設社工客服調解爭議
撰文：洪戩昊
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新科發展（國際）有限公司今日（28日）正式獲政府頒發的士車隊牌照，令「大黃蜂愛心車隊」正式投入營運。車隊現時有208架的士、280多位司機，與標書當初所寫的2,000位司機、1,000架的士相距甚遠，但車隊仍以1,000架的士為目標。
車隊聘請社工作為客服人員，希望社工能以不傾向任何一方的方式，調解司機及乘客間的爭執，以及安撫客戶的情緒。
原定聘2,000名司機 暫僅得280人
車隊編號為「TFL004」的大黃蜂現時有280多位司機，與今年4月車隊回覆《香港01》查詢指有2,000名全職的士司機不符。車隊負責人黃大海指，現時正每日培訓司機，暫有200多人接受培訓。
暫按錶收費 有社工擔任客服調解
乘客可透過電話、應用程式和網頁等平台叫車，車隊將支援12種電子支付工具。應用程式會有預估車費，但僅供參考，現階段是按錶收費，稍後可能調整。
車隊亦設投訴機制，標榜「30分鐘響應，72小時解決」，部份客服人員由社工擔任。車隊希望社工以不偏頗任何一方的情況下，調解司機及乘客間的爭執，以及安撫客人的情緒。
後台實時監控 直通車上CCTV畫面
車隊開放後台給傳媒參觀，兩個大屏幕顯示實時數據，包括單日接單量、進行中的訂單及總收入等，另外亦有屏幕顯示車上閉路電視的畫面。
車隊表示未來將全力配合政府的士電動化，目標在2027年前擁有3,000部新能源車。公司營利10%將再投入教育，培訓業內人士以提升專業水平。
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