CHIIKAWA麥當勞｜陝西旅客不知只送一款　「抽到」3個同款感失望

【mcdonald chiikawa / 麥當勞chiikawa/ 開心樂園餐】日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具今日（28日）起分八輪在香港麥當勞指定分店及網上免費隨開心樂園餐附送。下午12時左右，指定分店之一尖沙咀星光行麥當勞的Hachiware麥當勞日曆已經售罄。



當中有不少內地遊客成功購入。陝西的丁小姐與三位好友成功購入三個Hachiware麥當勞日曆。事前並不知道是固定款式，以為「抽到」三個同款時有些失望。



丁小姐認同港府與CHIIKAWA合作有助推動旅遊，「在大陸也是比較熱門的IP，應該吸引到更多（大陸旅客）。」

今日開售的是Hachiware麥當勞日曆。約中午12時半，尖沙咀星光行麥當勞，職員已經舉起換領完畢的牌，現場仍有不少成功「壓線」買到的人等待取餐。

來自上海的徐小姐正是其中一位。她在前幾日通過小紅書，方知麥當勞今日隨餐送贈CHIIKAWA玩具，她認為人流與以往相比並無大增，「尖沙咀麥當勞一直都比較多人。」徐小姐認為公仔做工精緻可愛，且價格合理，但由於自己是「佛系的家長」，並不打算之後收集全套。

徐小姐成功「壓線」買到最後幾個Hachiware麥當勞日曆。（陳穎欣攝）

徐小姐上周六（26日）已經到香港，為看日本男團「&team」的演唱會，昨日亦有到迪士尼樂園遊玩，今日是旅程最後一日。她預計撇除機票酒店開支，行程花費約二三千元。她認為香港政府推出一系列與CHIIKAWA的聯乘商品和活動有吸引力，有助推動廣東、廣州一帶的年輕人到港消費，「又正好是暑假，應該會有人特意而來。」

喜歡CHIIKAWA超過兩年的徐小姐身上掛滿相關周邊，更有當時搶購一空的周大福金手鏈。（陳穎欣攝）

喜歡CHIIKAWA超過兩年的徐小姐身上掛滿相關周邊，更有當時搶購一空的周大福金手鏈。（陳穎欣攝）

陝西的丁小姐與三位好友成功購入三個Hachiware麥當勞日曆。她同樣來港前透過小紅書，知道麥當勞今日發售CHIIKAWA公仔，特意安插行程到麥當勞購買。丁小姐事前並不知道是固定款式，以為「抽到」三個同款時有些失望，她認為公仔質量一般，並無打算之後代購買補齊全套。

丁小姐認同港府與CHIIKAWA合作有助推動旅遊，「在大陸也是比較熱門的IP，應該吸引到更多（大陸旅客）。」

丁小姐和朋友特意安插行程到麥當勞買Hachiware麥當勞日曆。（陳穎欣攝）