麥當勞CHIIKAWA｜有分店開售1小時已售罄截龍　打工仔趁空檔換領

【mcdonald chiikawa／麥當勞／開心樂園餐】日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）11時起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐即可免費獲取。到中午約12時，包括灣仔港灣、尖沙咀星光行、寶琳廣場等多間分店已換領完畢，職員需要截龍。



今早在寶琳廣場麥當勞分店，開賣一刻有過百人排隊，至12時換領完畢。有男士稱十年來首次到麥當勞排隊換領玩具，亦有打工仔經手機應用程式購買失敗，趁工作空檔到場換領。



今早在寶琳廣場麥當勞分店，開賣一刻有過百人排隊，發售約1小時後玩具已換領完畢，職員截龍。(陳葦慈攝)

今早在寶琳廣場麥當勞分店，開賣一刻有過百人排隊，發售約1小時後玩具已換領完畢，職員截龍。(吳焜曜攝)

林先生稱十年來首度到麥當勞排隊。(陳葦慈攝)

在寶琳廣場麥當勞分店，今早10時許已有大批市民等候開售。職員以圍欄劃出排隊區域，過百人在烈日當空下排隊。商場放置戶外降溫系統，透過噴霧讓排隊市民降溫。到12時，職員截龍，指示牌指今期CHIIKAWA開心樂園餐已換領完畢，多謝顧客支持。

排於頭位的小朋友由婆婆陪同購買，稱10時已到場排隊。小朋友收到玩具後笑容滿面，目光離不開玩具。

排於頭位的小朋友由婆婆陪同購買，稱10時已到場排隊。小朋友收到玩具後笑容滿面，目光離不開玩具。(陳葦慈攝)

林先生稱十年來首度到麥當勞排隊。(陳葦慈攝)

▼ 2025年7月28日 寶琳廣場麥當勞分店開售CHIIKAWA開心樂園餐 ▼



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有男士稱十年來首次麥當勞排隊

林先生10時45分開始排隊，稱追看CHIIKAWA兩年多，最喜歡的角色是「飛鼠」。他認為排隊人數不算多，對於能夠買到心頭好感到「開心、平和」，說「其實都係少有地出名嘅IP，我諗十年嚟第一次（來麥當勞排隊）」。

另一名顧客陸先生平時會到香港各處捕捉電車、輕鐵上的CHIIKAWA廣告蹤影，是一名「忠實擁躉」。他表示成功獲得玩具非常開心，之後會再來排隊換領其他款式。天氣炎熱辛苦，他說下次會帶備小風扇排隊。

陸先生表示成功獲得玩具非常開心，之後會再來排隊換領其他款式。(陳葦慈攝)

日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）11時起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐即可免費獲取。(陳葦慈攝)

打工仔趁工作空檔排隊

Kelvin原打算用麥當勞App購買開心樂園餐但失敗，唯有趁着工作空檔到麥當勞購買，到場後發現「咁熱都咁多人嚟排」。他表示很喜歡CHIIKAWA，認為今次吸引地方是玩具有多個款式，加上是CHIIKAWA與麥當勞聯乘令他感覺很特別。

陳同學剛放學便到場排隊，為朋友入手「心頭好」，預計要排半小時，「原來寶琳都咁多（人喜歡CHIIKAWA）」。

Kelvin原打算用麥當勞App購買開心樂園餐但失敗，唯有趁着工作空檔到麥當勞購買。(陳葦慈攝)

陳同學剛放學便到場排隊，為朋友入手「心頭好」。(陳葦慈攝)