CHIIKAWA蝦餃燒賣新裝現身4景點　即日起打卡儲齊印章抽展覽門票

【CHIIKAWA／旅發局／mcdonald chiikawa／麥當勞／開心樂園餐】CHIIKAWA麥當勞開心樂園餐今日（28日）掀起全港搶購熱購。CHIIKAWA插畫家Nagano首度為香港創作「飲茶」限定系列，共8個角色變身成為港式點心，例如CHIIKAWA代表蛋黃千層糕、兔兔及小八分別是燒賣及臘腸卷。



旅發局公布，由即日起至8月24日，中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊及北角東岸板道，將放置具地標特色的主題展板，供市民及旅客打卡。只要即場掃瞄二維碼，集齊4個地點共8枚點心電子印章，即可參與抽獎，有機會贏取「CHIIKAWA DAYS」大型特展一般門票兩張。



CHIIKAWA插畫家Nagano首度為香港創作「飲茶」限定系列，為多個角色設計成蛋黃千層糕、臘腸卷及燒賣等可愛造型。 （旅發局圖片）

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CHIIKAWA插畫家為香港創作「飲茶」限定系列

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日起在K11 MUSEA舉行，戶外空間展出多個巨型充氣雕塑。CHIIKAWA插畫家Nagano首度為香港創作「飲茶」限定系列，為多個角色設計成蛋黃千層糕、臘腸卷及燒賣等可愛造型。

北角東岸板道CHIIKAWA主題展板。（旅發局圖片）

啟德體育園CHIIKAWA主題展板。（旅發局圖片）

CHIIKAWA角色點心造型列表

CHIIKAWA︰蛋黃千層糕

兔兔︰燒賣

小八︰臘腸卷

古本︰蝦餃

海獺︰馬拉糕

風獅︰腸粉

栗子饅頭︰乾蒸牛肉燒賣

小桃鼠︰珍珠雞



西貢CHIIKAWA主題展板。（旅發局圖片）

中環碼頭CHIIKAWA主題展板。（旅發局圖片）

中環碼頭等4個旅遊熱點可收集彩色印章

旅發局聯同創意品牌AllRightsReserved，推出電子集章活動「CHIIKAWA DAYS︰吉伊卡哇漫遊香港」。由即日起至8月24日，本港4個旅遊熱點，將放置具地標特色的主題展板，市民及旅客到場打卡時，可即場掃瞄二維碼，收集兩枚指定點心造型彩色印章。

4個地點包括︰中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊及北角東岸板道。

只要集齊8枚電子印章可參與抽獎，有機會贏取「CHIIKAWA DAYS」大型特展一般門票兩張。（旅發局圖片）

集齊8枚電子印章參與抽獎 有機會贏CHIIKAWA展覽門票

由即日起至8月15日，只要集齊8枚電子印章可參與抽獎，有機會贏取「CHIIKAWA DAYS」大型特展一般門票兩張。得獎者共有50名，門票僅限於8月22日指定時段使用。

上述活動得獎名單將在8月16日公布，市民及旅客屆時可瀏覽AllRightsReserved官方FB及吉伊卡哇漫遊香港活動了解結果。