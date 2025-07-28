已故發展商之子鄒漢光再販毒　官認為有潛在散播風險　囚23個月

有藏毒前科的老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華的67歲兒子鄒漢光，涉在2021年毒品案保釋期間，再在西半山單位藏有市值約7000元的毒品，單位被發現有電子磅和膠袋。鄒早前在區域法院認販毒及藏毒等罪。案件今（28日）在區域法院判刑。法官謝沈智慧指，被告家中被搜出電子磅和膠袋，加上他有前科，散播毒品的潛在風險極高，判監23個月。



薄扶林住所發現毒品

被告鄒漢光，67歲，報稱退休。他承認一項販毒及一項管有第一部毒藥罪，指他於2023年9月19日，在薄扶林道裕仁大廈某單位，販運含有6.56克和1.21克冰毒、3.27克、3.20克及0.53克草本形態大麻、0.96克可卡因、内含尼古丁的49.3克固體以及10片内含氯氮平的片劑，市值為港幣7044元。

被告鄒漢光在區域法院因販毒罪被判囚23個月。(黃浩謙攝)

曾因販毒判囚16年

謝官判刑時提到，被告來自相當富裕的家庭，父親是發展商，透過發展物業致富。被告在雙親去世後獲分派股份，收入來自股份分紅和顧問費。被告早年移居加拿大，直至結婚後回流，他在2000年初次接觸毒品，曾因販毒罪被判監長達16年，他在2019年出獄後再涉藏毒。

藏毒在家不代表沒有散播風險

謝官不接納辯方稱被告在家中收穫的毒品沒有散播風險，認為警方撿獲了電子磅和膠袋，散播毒品的潛在風險極高，就販毒罪判監22個月，藏毒罪則判監2個月，考慮量刑整體性後將1個月分期執行，共判囚23個月。

案件編號：DCCC101/2024