暴雨｜醫管局：普通科門診等日間服務　黑雨取消後2小時內恢復

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台今早（29日）一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時05分改發紅色暴雨警告信號。醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。



天文台今早（29日）一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時05分改發紅色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

醫管局表示，早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因暴雨影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，應在黑色暴雨警告信號取消一小時後，重新預約診症。

發言人稱，部份病人受惡劣天氣影響未能應診，預計未來幾日求診的病人數目會增加。醫管局已採取不同措施加強人手及服務，以應付需求，會盡量為有需要的病人提供協助。

天文台今早（29日）一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時05分改發紅色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

天文台今早（29日）一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時05分改發紅色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）