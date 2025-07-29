暴雨｜醫管局：普通科門診等日間服務 黑雨取消後2小時內恢復
撰文：任葆穎
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【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台今早（29日）一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時05分改發紅色暴雨警告信號。醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。
醫管局表示，早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因暴雨影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，應在黑色暴雨警告信號取消一小時後，重新預約診症。
發言人稱，部份病人受惡劣天氣影響未能應診，預計未來幾日求診的病人數目會增加。醫管局已採取不同措施加強人手及服務，以應付需求，會盡量為有需要的病人提供協助。
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