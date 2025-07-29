動漫節黑雨下人盛　最後一日預花逾萬掃貨市民稱好運：到咗先落雨

今日（29日）是動漫電玩節最後一日，天文台早上9時10分發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。今早約10時，已有大批市民在展館外排隊等候入場，更出現「打蛇餅」的情況。有市民與朋友為購心儀模型，今早6時許已到場外，三人合共花費逾萬元；亦有coser連續5日入場，認為黑雨對到場參與的心情影響不大。



今（29日）是動漫電玩節的最後一日，天文台今早一度發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。（鄭子峰攝）

今（29日）是動漫電玩節的最後一日，天文台今早一度發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。（鄭子峰攝）

居於大圍的丁先生稱，為了搶購變形金剛的模型與機甲等商品，今早6時許已與朋友到達會場外排場。他手上拿著兩大袋「心頭好」，稱今日與朋友三人合共花費逾萬元。他又說，動漫節首日亦有與朋友到場購物，對動漫節來到尾聲感不捨。

天文台今早發出黑色暴雨警告信號，他說「我哋運氣幾好嘅，到咗呢度先開始落雨」。不過，他指，即使未出門口已發出黑雨警告，仍會堅持到場參與動漫節，「一定會出現…… 因為要買呢啲嘢（戰利品）呀嘛」。對於能購到心儀產品，他形容心情「超級開心」，「即係自己返工儲嘅錢要嚟買呢啲，我覺得好開心」。

今（29日）是動漫電玩節的最後一日，天文台今早一度發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。（鄭子峰攝）

居於大角咀的麥先生認為「今年cosplay嘅氣氛係比以前好咗」，故動漫節開幕至今5日都有到場參與。他笑言，日前到場時，遇到有看高達的參加者說他的髮型很像劇中的角色浦木宏，故自昨天（28日）起到場扮演此角色。他說，是次是他第一次進行cosplay，並會考慮於下年繼續扮演其他角色。

麥先生在動漫節5天的花費過千元，購買模型及盲盒等產品，形容花費「偏大」。至於今日天文台今早發出黑色暴雨警告信號，他說對心情的影響不大，又稱自己今早約6時30分已到場外，「純粹想早啲嚟到涼冷氣」。

今（29日）是動漫電玩節的最後一日，天文台今早一度發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。（鄭子峰攝）

今（29日）是動漫電玩節的最後一日，天文台今早一度發出黑色暴雨警告信號，但無礙市民入場參與。（鄭子峰攝）

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