動漫電玩節 | 動漫迷排4小時入場購物　參展商指消費者「緊手咗」

一連五日的動漫電玩節今（27日）踏入第三日，全日均有大批動漫迷和角色扮演者(Cosplayer/Coser)入場。有動漫迷由下午2時開始排隊，到傍晚6時才成功進場，花費約800元買心頭好；另有入場人士花4,000元買兩隻Metal Build模型以及其他動漫周邊產品。



有參展商表示 ，今年人流較往年多，但入場人士消費慾比往年差，形容「緊手咗」，旺丁不旺財，料生意與往年相若。



動漫電玩節今（27日）踏入第三日，傍晚6時進場人流仍源源不絕。（張智浩攝）

動漫電玩節今（27日）踏入第三日，傍晚6時進場人流仍源源不絕。（張智浩攝）

動漫電玩節大會在下午3時，一度宣佈普通門票輪候入場時間約4小時，至傍晚6時，進場人流仍源源不絕。大會一度宣佈普通門票輪候入場時間約四小時。約傍晚6時,進場人流仍源源不絕。有入場人士指用了四小時排隊等候入場，亦有人指今天進場購物沒有預算。有參展商預計今年生意與往年相若。

陳先生等候了約4小時，在傍晚6時才可以進場。（張智浩攝）

7月27日動漫電玩節第三日 。適逢星期日，場內逼爆，不少角色扮演者（Cosplayer/Coser）穿着華麗服飾在會走遊走。(廖雁雄攝）

7月27日動漫電玩節第三日 。適逢星期日，場內逼爆，不少角色扮演者（Cosplayer/Coser）穿着華麗服飾在會走遊走。(廖雁雄攝）

7月27日動漫電玩節第三日 。適逢星期日，場內逼爆，不少參展商攤位有長長購物人龍。(廖雁雄攝）

7月27日動漫電玩節第三日 。適逢星期日，場內逼爆，不少參展商攤位有長長購物人龍。(廖雁雄攝）

陳先生指今日人流非常多，他約下午2時開始排隊，等候了約4小時，傍晚6時才可以進場。他在動漫節預算為約1,200元，最終花費約800元，購買了一個Pop Mart的《龍珠》玩具和一盒卡等。

龐先生花費了約4,000元，購買兩隻Metal Build模型以及其他動漫周邊產品。（張智浩攝）

下午2時來到的龐先生指今日入場人士甚多，他使用特快入場券，仍然排了約45分鐘方可入場。他逛了約4小時，又形容今天進來購物「無預算」，最後花費了約4,000元，購買兩隻Metal Build模型以及其他動漫周邊產品。

本地玩具廠商Toys Gallery負責人馬先生認為今年的人流較往年多，但入場人士消費慾比往年差。（張智浩攝）

Toys Gallery主要售賣日本特攝片雕塑。（張智浩攝）

參展四年的本地玩具廠商Toys Gallery負責人馬先生認為，今年的人流較往年多，但認為入場人士消費慾比往年差，形容為「緊手咗」。他指，由於店舖是賣日本特攝片雕塑，以粉絲為主，沒有太受民眾消費慾影響，生意與往年相若，也接近今年的預期目標。

他期望政府多辦同類型活動，並對香港公司多加推廣。他又指，香港在動漫發展方面比其他地方早起步，人才和資源亦較優秀，但現時對產業發展較失望，「我覺得配套、宣傳、推廣呢個文化係比較渣小小囉，比起台灣、泰國、新加坡。」

本地玩具廠商Gimans Care負責人李先生但認為民眾消費較謹慎，對高價的產品意欲較低。（張智浩攝）

Gimans Care主要售賣有關高達和幪面超人的週邊。（張智浩攝）

本地玩具廠商Gimans Care負責人李先生已經參展四年，一向出售關於高達及幪面超人的週邊。他指，今年人流雖然畀往年增加，但認為消費者「絕對緊手咗」，對較高價的產品意欲較低。李先生又指，但不少較低價的商品銷情十分理想，認為最後整體銷情會「打個和」，預計與去年相若。

今年動漫節增加了不少海外的參展商，李先生認為會對本地商戶有正面影響，「咁你呢個地方有唔同嘅參展商唔同嘅文化，就係可以吸引到多啲唔同嘅國家嘅人嚟動漫展，我哋咪可以多啲生意。」