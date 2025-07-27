動漫電玩節｜酷熱下中午排隊入場需1小時 Coser：戴假髮好痕好熱
撰文：張智浩
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一連五日的動漫電玩節於灣仔會展舉行，踏入第三日，天文台今（27日）早發出酷熱天氣警告，仍然無阻一眾動漫迷長時間在室外「打蛇餅」排隊進場。大會中午時指，入場約要輪候一小時。
對於已盛裝打扮的一眾角色扮演者（Cosplayer／Coser），高溫下排隊更難耐。有「Coser」指戴着假髮又癢又熱，排了超過一小時仍未到達室內位置，希望妝容不會溶掉。另一位「Coser」亦擔心會「甩妝」，唯有入場後補妝。
大批市民趁周末入場，至中午時份場外排隊人龍「打蛇餅」，龍尾延伸至附近鷹君中心和中環廣場。大會指入場需時約1小時，需實施人流管制措施，又架設鐵馬和帳篷維持秩序。
動漫電玩節不僅氣氛熾熱、天氣更加焗熱。酷熱天氣警告下，部分人出動迷你風扇消暑解熱，亦有動漫迷頂住高温，堅持「Cosplay」自己喜愛的動漫角色。
Coser：笠住假髮好痕、好熱
Bernice扮演遊戲《第五人格》的調香師，她排隊約一小時，仍然停留在鷹君中心往會展的天橋，未進入室內範圍。她希望妝容不要因為天氣溶掉，「好熱囉笠住個假髮，同埋好痕囉，我希望可以喺入面排隊」。她預計留至傍晚6時。
Coser：稍後入場補妝
扮演日本動漫《Re:從零開始的異世界生活》角色雷姆的Danna排了約半小時，她形容現時天氣很熱，「我而家係冇乜嘢，但等多陣（妝容）可能會甩少少」，唯有稍後入場時會稍為補妝。
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