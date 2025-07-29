天文台1105換紅雨　司法機構大部份聆訊續延期　早鳥刑事案繼續審

天文台於早上9時10分發出今年首個黑色暴雨警告信號，司法機構隨即宣布，由於黑雨信號已發出，上午所有排期於9時10或以後的聆訊將會延期，同時又指，若黑雨在11時後仍生效，下午的聆訊亦會延期。由於天文台於早上11時05分才改掛紅色雨暴面訊號，大部份法庭亦跟隨指示將聆訊延期，只有在高院今早8時45分已開庭審理的一宗刑事審訊，不受通告影響如期進行。死因庭原定今天已進入引導陪審團階段的的士司機死因案，亦要延期至明天。



高等法院有刑事案早於8時45分開審，未受黑雨訊號所影響，主審法官亦稱，法庭至少是個安全的地方。

法官指法庭至少是個安全的地方

位於金鐘高等法院，現正審理一宗涉及8名男女被告涉嫌放炸彈的案件，由於該案的審期較長，自開審至今都是於早上8時45分開庭，故今早庭外已不斷改掛更高暴雨警告期間，該庭已開始聆訊。負責審理的法官陳仲衡庭亦稱，因為其法庭特別早開始，故不受司法機構9時許所發的通告所限，該庭在黑色暴雨警告下會繼續，陳官並稱，法庭至少是一個安全的地方。

部份聆訊有開庭處理

此外，高等法院內部份排期於今早9時30分開始聆訊，仍有如期進行，但亦有聆案官處理的案件，同樣排期於9時30日處理，則未有開庭。

黑色暴雨下各區情況

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區院有案被告與律師依時到庭仍押後

至於在灣仔的區域法院，在黑色暴雨警告在11時前仍生效時，不少聆訊已押後至明日或擇日再訊，雖然部分案件有被告及律師代表仍依原定聆訊時間到庭，但法官仍開庭宣布，因應黑色暴雨警告押後案件。

的士司機死因案押後明天續

位於西九龍法院的死因庭，今天原本有的士司機陳輝旺頸椎移位後死亡的研訊，法官原定今天續引導陪審團，惟在黑色暴雨情況下，死因裁判官最後把案件押後至明天繼續。西九龍裁判法院的其他大部份法庭亦因黑色暴雨延期。