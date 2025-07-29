胡鴻烈逝世｜任歐陽炳強案上訴律師　堅信他無罪對未能翻案憾終生

撰文：洪戩昊
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香港樹仁大學校監胡鴻烈昨日（28日）逝世，享年105歲，最為人熟悉的事蹟為創辦香港第一間私立大學——樹仁大學的前身樹仁書院。作為著名大律師的他，亦曾任70年代紙盒藏屍案被告歐陽炳強的代表律師。在歐陽炳強上訴期間至刑滿出獄，胡鴻烈多次公開表示堅信他無罪，稱「這種人當然沒有可能是兇手」，甚至因為未能協助他翻案而抱憾終生。

101歲生日時的胡鴻烈。 （樹仁大學網站圖片）
歐陽炳強服刑28年後，於2002年獲得假釋，在懲教署人員的陪同下首次公開露面及乘搭地鐵，引來傳媒追訪。（資料圖片）

1974年紙盒藏屍案　16歲少女慘死

1974年，16歲少女卞玉英失蹤一夜後，12月17日晚上有人發現其屍體被置於跑馬地電車總站路邊的紙盒內。她全身赤裸、有多處瘀傷、乳頭被割掉、陰毛遭燒焦，處女膜仍完好。警方當時相信她被勒斃，死前曾被虐打。

歐陽炳強在沒有明確動機、人證下被判死刑

當年26歲的歐陽炳強在電車站附近的雪糕店工作，警方發現他是案發當晚唯一在店內工作的員工。死者身上有兩塊電線膠布及紙屑，與雪糕店所用的相同，而她身上7條纖維與歐陽炳強身穿的西裝屬同色同款。

法庭在沒有明確動機、目擊證人、無認罪口供下，憑着環境證供及科學鑑證，裁定歐陽炳強犯下謀殺罪，被判死刑。歐陽炳強的妻子張金鳳仍為丈夫四出奔走，3次提出上訴，最後更上訴至倫敦樞密院，但屢戰屢敗法庭維持原判。歐陽炳強4度被判死刑，隨後獲港督赦免改為終身監禁。

歐陽炳強由堅稱無辜，到1997年改為認罪申請有條件假釋，至坐獄28年、於2002年終步出監獄。

1976年，歐陽炳強第二次上訴失敗，一度在法庭大呼「法庭雖判我有罪，但我內心是無罪，這件事是警方冤枉我」。（圖書館館藏截圖）

胡鴻烈：這種人當然沒有可能是兇手

胡鴻烈是歐陽炳強其中一位上訴律師，多年來一直相信對方沒有殺人。胡鴻烈當年以大律師身份接受電視節目採訪時指案件疑點重重，包括案中兇手手法純熟，把死者衣服和血漬都洗得一乾二淨，但歐陽炳強一方面不認識死者，一方面剛結婚、有小孩，一天要打兩份工才能養活家庭，「這種人當然沒有可能是兇手」。

事隔多年，胡鴻烈2003年接受報章訪問時，再提及三大理由認為歐陽炳強沒有殺人，更稱自己處理過的4,000宗官司中，唯獨此宗遺憾終身。首先，歐陽炳強新婚，夫妻恩愛。第二，他在政府任職文員，生活穩定，沒有動機害人。最重要的是，他認為歐陽炳強個子矮小，體力不足以處理屍體。

胡鴻烈又透露，當年探監時曾力勸歐陽炳強承認誤殺罪，然後代他求情減刑，但對方堅決否認殺人，態度讓他相信其為無辜。最後，因為紙盒藏屍案是香港首宗科學鑑證判罪的案件，胡鴻烈對此一直存疑。

1976年，歐陽炳強第二次上訴失敗，一度在法庭大呼「法庭雖判我有罪，但我內心是無罪，這件事是警方冤枉我」。（圖書館館藏截圖）

歐陽炳強2020年受訪堅稱無辜

歐陽炳強於2014年曾在網上節目改口指「第一單科學鑑證一定要做死我」，又暗示自己是清白，因想假釋而迫於無奈認罪。

至2024年6月，無綫節目《猜猜我是誰》第4集談及紙盒藏屍案，指歐陽炳強已於2022年病逝，終年74歲。原來團隊早於2020年拍攝《尋人記》期間曾步接觸過歐陽炳強，在多次面見和電話通話中，他均堅稱自己是無辜，但明白到法律上要翻案機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，所以要求受訪內容在他去世後公開。

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