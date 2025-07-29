瑪麗醫院醫療事故　抽痰後無重開呼吸機　ICU病人心跳一度停頓

瑪麗醫院上周一（21日）發生醫療事故。消息指，深切治療部有病人需使用呼吸機，醫護人員將呼吸機調校至待機模式為病人抽痰後，無將呼吸機調回正常模式，令病人有數分鐘無法呼吸，心跳一度停頓。

醫管局無主動公布事件，瑪麗醫院回覆指，醫護人員為病人急救後，病人短時間內恢復心跳，進行腦部掃描後確認事件對病人臨床情況無明顯影響。院方強調病人能自主呼吸，呼吸機只是輔助，但無回應呼吸機待機多少分鐘、有無醫護人員疏忽。

病人政策連線主席、醫委會業外委員林志釉認為，意外屬嚴重事故，負責處理呼吸機的醫護人員或涉專業失德，醫管局無主動公布事件是不可接受。



2025年7月21日，瑪麗醫院深切治療部醫護人員為病人抽痰後，無將呼吸機調回正常模式，令病人心跳一度停頓。（資料圖片）

數分鐘無法呼吸 直至維生儀器警報

消息指，事發是7月21日，瑪麗醫院深切治療部一名病人，因剛完成心臟手術而需使用呼吸機，醫護人員為該病人使用支氣管鏡抽痰時，按程序將呼吸機調校至待機模式，惟完成後無將機器轉回正常模式。病人後來心跳停至，經急救後才回復心跳。

消息人士向 《香港01》透露，支氣管鏡抽痰需由醫生及護士一同進行，當日完成抽痰後，呼吸機處於待機模式約數分鐘，至病人身上其他監察維生指數的機器發出警報，醫護人員才發現病人有異樣。消息人士指，事件涉人為錯誤，又關注涉事的呼吸機在待機狀態下無響鬧提示，在保障病人安全上少一層把關。

瑪麗醫院：病人短時間內恢復心跳 目前情況好轉

醫管局無主動公布事件，瑪麗醫院回覆《香港01》查詢指，醫護團隊為涉事病人進行支氣管鏡檢查，過程中須將接駁器配件連接至呼吸機喉管，並將呼吸機調校至待機模式，期間醫護人員一直在旁治理病人。病人其後出現心跳停頓，醫護人員馬上為病人急救，病人短時間內恢復心跳。醫護人員在急救期間發現病人的呼吸機在完成接駁配件後，仍未調校回正常操作模式。

瑪麗醫院無回應呼吸機待機多少分鐘、有無醫護人員疏忽，只強調病人能自主呼吸，呼吸機主要用作輔助以確保病人穩定呼吸，又指已安排腦科醫生為病人進行詳細檢查，並重覆進行腦部掃描，確認事件對病人臨床情況無明顯影響。院方指，該病人患有嚴重自身疾病，至今留醫約一個月，目前情況持續好轉，無須使用呼吸機輔助呼吸，但仍須接受氧氣治療，院方亦已向病人家屬解釋事件。

院方稱已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，院方會就事件進行內部檢討，並已即時訂立措施加強保障病人安全，包括規定心胸外科使用呼吸機進行接駁配件程序時，要由最少兩名護士共同處理，並提醒醫護團隊務必注意呼吸機的運作模式設置。

病人政策連線主席、醫委會業外委員林志釉認為，在深切治療部發生有關意外屬嚴重事故，醫管局沒有主動公布是不可接受。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

病人政策連線主席、醫委會業外委員林志釉認為，在深切治療部發生有關意外屬嚴重事故，負責處理呼吸機的醫護人員或涉專業失德，對事件感到遺憾。他認為，瑪麗醫院至今無清楚解釋事故成因、有無人為疏忽，「深切治療部的病人通常沒有太多（自主）反應，可以告訴你身體有何問題需要處理，病人會期望醫護人員反應較敏銳。」

是次事件由傳媒揭發，並非由醫管局或瑪麗醫院主動公布，林志釉形容「無呼吸供應導致病人心臟停頓是接近死亡的事故」，事件性質嚴重，醫管局沒有主動公布是不可接受，應公布的嚴重事故，亦不應被醫療風險警示事件及重要風險事件的類別限制。他又指，醫管局早前倡議的先釐清事故事實、向家屬交代，最後才對外公布的做法，有違開誠布公的原則，令公眾難以監察。