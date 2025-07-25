醫療失誤｜公院首季7宗醫療風險警示　有病人甲狀腺被切錯邊

醫管局今日（25日）發布最新一期《風險通報》季刊，公立醫院今年首季呈報了七宗醫療風險警示事件，有四宗涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內、一宗住院病人自殺個案、一宗錯誤部位施行程序個案，以及一宗餵錯餐點事件。



其中一個案為患有多結節性甲狀腺腫的病人，左側甲狀腺有可疑病變，需切除左甲狀腺，惟有醫護人員錯誤標示為切除右甲狀腺，導致病人最後左右兩邊甲狀腺皆被切除。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

一名患有多結節性甲狀腺腫的病者，經甲狀腺超聲波檢查和幼針甲狀腺活組織檢查後，發現左側甲狀腺有可疑病變，醫生遂為患者安排切除左甲狀腺手術。然而，在經由手術室管理系統預約時，有職員錯誤地記錄為「切除右側甲狀腺」。

患者隨後進行術前評估並簽署電子同意書，但當日的手術安全核對表，仍錯誤地將手術部位標示為右側，隨後手術按此進行。

術後始揭發甲狀腺切錯邊 病人慘要再捱刀

患者經麻醉後恢復期間，執行手術的醫生在覆核術前影像及細針穿刺報告時發現錯誤。醫護隨後通知患者家屬有關情況，經討論和同意後，安排患者再次進行手術，切除左側半甲狀腺。

醫管局建議，公院確認手術名單和簽署同意書前，雙重核對手術部位；亦應在診症記錄中，清晰記錄診斷及預備進行手術的身體部位。