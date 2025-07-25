醫療失誤｜病者腦內殘留器具碎片　長者直腸遺紗布再入院揭發

今年第一季公立醫院呈報7宗醫療風險警示事件，有4宗涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內，包括檢查時殘留電極碎片於癲癇病人腦中，以及遺留紗布於病人直腸中，直至病人再度入院後，在患者尿片上發現紗布，才知悉紗布未取出。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

有癲癇病人接受侵入性腦部檢查時，醫生將電極放在其腦內，以定位癲癇發作的位置，成功後以治療性射頻消融術移除電極。醫護人員檢查工具時發現，一枝電極的表面塗層缺少了7毫米，及後發現塗層碎片殘留在病人腦中，並於病人做癲癇手術時取出碎片。

醫護人員檢查工具時發現，一枝電極的表面塗層缺少了7毫米，及後發現塗層碎片殘留在病人腦中。（醫管局《風險通報》截圖）

另有一名長者進行直腸指檢及直腸鏡檢查後，醫生將一塊浸有腎上腺素的填塞紗布插入直腸止血，並指示於預定時間後取出。因患者持續直腸出血，有護士決定延長紗布放置時間，並用敷料貼將縫合線末端固定於肛門外。

在交班期間，另一名護士獲告知紗布尚未移除，但該護士誤以為紗布已被移除，並記錄錯誤信息。之後，由於患者持續直腸出血，醫護人員再添加了另一塊於腎上腺素中浸泡的填塞紗布，但止血後只取出一塊紗布。患者出院並安排了覆診。數天後，患者因呼吸困再度入院，醫護才在患者尿布上，發現遺留在病人體內的紗布。

此外，今期《風險通報》中有一宗住院病人自殺個案。一名患有前列腺癌的患者因心力衰竭入院，患者選擇「不作心肺復甦術」，並完成自殺風險評估，當時未發現自殺風險。護士巡房期間，患者表示沒有不適。15分鐘後，跌倒警報被觸發，醫護人員發現患者坐在床邊，以為他正在排尿；30分鐘後，該患者心臟監護儀的信號消失，醫護人員才發現患者將褲子繫在床架上，並用塑料袋尿壺固定褲子末端自殺。

明愛醫院一名75歲病人今年3月3日被「餵錯餐」，病人鯁喉搶救後不治。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

通報亦提及明愛醫院老翁因護士餵錯「正常餐」鯁喉死亡一事。醫管局指「DAT」不等同於普通餐，但事故揭示醫護人員對「DAT」指示理解不一致，建議醫院統一醫護人員對「DAT」的，並將該指示從所有電子系統的膳食選項中移除。