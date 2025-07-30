日本海嘯｜旅行社：東北團改行程　松島遊船取消　沿海地不宜前往

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）今（30日）發生8.8級地震，引發日本多地面臨海嘯，首輪已波及北海道。有旅行社表示，日本沿岸地方暫時不適宜前往，公司今早有一隊位於東北的旅行團因應海嘯警報而改行程。他又指未來一星期出發到包括北海道、東北、東京、大阪及福岡等地的旅行團會因應情況再決定是乎取消。



袁振寧。（資料圖片）

袁振寧：因海嘯警報而改行程 沿海地方暫不宜前往

縱橫遊常務董事袁振寧回覆指，公司目前有10個旅行團在日本不同地方，未來一星期亦會有10多個團出發，包括北海道、東北、東京、大阪及福岡，會以安全為首要考慮，視乎情況再決定是乎取消相關旅行團。

他又說，公司今早其中一個東北團隊在發出海嘯警報後，原定行程松島遊船取消啟航；且原定行程五大堂、瑞巖寺亦因近海關係不前往。

袁振寧補充指，日本當地仍有很多遊客，高速公路等交通亦一切正常，但指沿岸地方暫時不適宜前往。

東瀛遊執行董事禤國全表示，公司一共有約30個旅行團在日本當地，分佈當地各個位置。

東瀛遊：旅行團不會到海灘玩 行程不受影響

東瀛遊執行董事禤國全說，公司現時一共有約30個旅行團在日本當地，分佈在日本由南自北的各個位置。他說，公司的旅行團不會安排團友到海灘遊玩，又指已聯絡當地的所有同事，確認他們全部安全，故他們的行程不受影響。

禤國全表示，公司未來出發到日本的旅行團亦未有安排團友到海灘，故行程不會作任何改動，會如常出發。不過，他呼籲打算到日本自由行的遊客要注意當地報道，「因為今日發生咗（俄羅斯）8級嘅地震，唔排除聽日會有一個可能5級或4級嘅餘震」；若不懂日文或無通迅的工具的話，「係海攤游緊水見到個個都走嘅話，咁你就跟住走啦」。