19歲男生播國歌時擰轉面　官指其行為不尊重　裁侮辱國歌罪成

19歲男學生涉嫌在去年世界盃亞洲區外圍賽，港隊對伊朗隊的賽事時，在播放國歌時刻意「擰轉面」，他否認一項侮辱國歌罪，案件今(30日)在東區法院，裁判官林子康指被告在播放國歌前突轉身背向草地，認為其行為明顯對國歌不尊重，裁定他罪名成立，把案押後至8月13日判刑，以索取被告的背景報告。被告准繼續保釋，但不得離開香港。



被告劉本晞，19歲，學生，被控於2024年6月6日，在香港跑馬地東院道55號香港大球場公開及故意侮辱國歌。

被告劉本晞在東區去院被裁定侮辱國歌罪成。

被告去年到現場看世界盃外圍賽：香港對伊朗時，被指播放國歌時轉身背向草地，被指侮辱國歌。（袁志浩攝）

國際賽事播放國歌觀眾應肅立以示尊重

林官在裁決時稱，認為被告當時的行為構成侮辱，又指國歌代表了民族團結和身份認同，案發時正值國際賽事期間，播放國歌時，國歌應為焦點，觀眾應面向草地肅立，以示尊重。

被告行為顯示他認為國歌代表的事不重要

雖然辯方爭議被告當時有肅立，但林官指被告在國歌播放前突180度轉身背向草地，明顯是不莊重的行為，且他在國歌後又轉身面向草地，認為其行為是針對國歌。林官又指，雖然被告沒有作出干擾他人的行為，但他轉身低頭的行為，表示他認為國歌所代表的事物不重要，屬有損國歌尊嚴的行為。

求情稱行為無妨礙他人

辯方大律師求情稱，被告的行為沒有妨礙他人，也不涉暴力，只是安靜地轉身，程度輕微，望法庭能考慮判緩刑，因判監會影響被告的學業。

案件編號：ESCC3030/2024