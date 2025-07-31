人才子女升讀資助大學　如何符「本地生」定義？ 一文看清新安排

為杜絕人才計劃子女「考試移民」的漏洞，教育局今日 ( 31日）公布修訂專上資助課程的申請資格，持受養人簽證入境、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符「本地生」定義申請資助學額。



《香港01》綜合教育局消息人士，整合人才子女符合升讀資助大學「本地生」的條件，在不同情況下是否符合資格等。



教育局修訂專上課程學額和資助申請資格，持受養人簽證入境、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符合「本地生」定義。(資料圖片)

1.人才子女如何符合升讀資助大學的「本地生定義」?

受養子女須居港滿兩年，即在修讀課程開學首天前兩年在港，首次獲入境處簽發文件時未滿18歲。他們可以DSE中學文憑試，透過JUPAS大學聯招申請升讀資助大學學位，與本地生一齊競逐資助學額，同時享有等同本地生的政府學費資助。

如未達兩年居港規定者，他們同樣是本地生，但須以自資方式入讀資助學位，院校可酌情以超額收生形式取錄，即不會計入資助學額。學費方面不獲政府資助，金額相等於非本地生學費。消息指，入學後才符合兩年居港規定，之後學費可獲資助，即變回「本地生」的學費。

目前政府資助學士學位課程，本地生學費是每年4.21萬元，新學年則加價至4.45萬元；非本地生則由16多萬，至20萬元不等。八大提供本地生的首年資助學士學額約1.5萬個，非本地生則學額則最多約6,000個。

八大提供本地生的首年資助學士學額約1.5萬個，非本地生則學額則最多約6,000個。(資料圖片)

2.人才子女居於內地，但跨境來港讀書，是否符合資格?

只要提供證明，在所修讀的專上課程開課當年的5月31日為止的兩年內，以全日制學生身份，就讀於本港開辦正規課程學校，便符合資格。

3.目前部份本地學校與內地學校有合作關係，如受養人子女在內地就讀，「掛名」在港就讀是否符資格？

教育局消息人士指，不會容許有關情況，假如受養人子女不在港讀書，而是「掛名」在港就讀，當局知悉後會要求學校解釋，亦不會容許有關情況，「如果學校話呢個係佢學生，但所有時間都唔係學校，係唔可以接受。」

如未達兩年居港規定者，他們同樣是本地生，但須以自資方式入讀資助學位，學校可酌情以超額收生形式取錄。(資料圖片)

4.如受養人父母未有來港工作，又或居港滿兩年後，人才父母簽證有變，是否仍享有「本地生」身份?

消息指，如發出受養人簽證，便不會再研究父母是否在港，「已經係另一個問題」。如受養人滿兩年規定，獲聯招課程取錄，但剛巧父母未能續簽，消息指，即父母「身份有變」，受養人簽證可能受影響，但有關問題已非教育局決定，「如無簽證，就唔可以繼續讀」，視乎個別院校如何處理，難以一概而論。

5.如受養子女在港居住滿兩年，但在內地如深圳就讀，是否符合「本地生」資格?

申請人須向入境處付費申領兩年間出入境紀錄證明，每年不離開香港多於90天，消息指，即日來回不計在港，要達到這個要求有難度。