內地人才子女居港未滿兩年須以「非本地生」學費讀大學　設過渡期

近年各項人才計劃吸引人才子女來港讀書，部份申請人或留學中介看準漏洞，人才子女毋須來港也可享有本地生資格讀香港資助大學。港府今日（31日）公布收緊有關申請門檻，並設立兩個學費類別。



其中一個類別包括不符合兩年居港規定的人才子女受養人，他們雖然仍可以申請報讀政府資助副學位、學士學位及研究院修課課程，但須繳付「不獲資助的學費」，相關學費水平須與非本地學生學費水平一致。政府會就上述修訂設立過渡安排，2028／29學年起才實行兩年的居港規定。



政府計劃修訂升讀大學的「本地生」定義。(資料圖片)

今次修訂將設立兩個學費類別。第一個類別為獲資助的學費。持有下列文件的人士符合資格申請副學位、學士學位及研究院修課課程的政府資助學額：

．香港永久性居民身份證、由入境處簽發並顯示持有人享有香港的入境權／居留權的其他文件，以及無條件限制逗留簽證標籤；

．單程證

．受養人簽證／進入許可：持有人首次獲入境處簽發有關文件時未滿18歲，並須在緊接所修讀課程開課首天前的兩年內居住於香港。

至於第二類別，為不獲資助的學費，適用於不符合第一個類別資格準則的人士，包括：

．首次獲入境處簽發受養人簽證／進入許可時未滿18歲、並且不符合兩年居港規定的受養人簽證／進入許可持有人；

．全職工作簽證／工作許可證持有人；

．各項入境計劃下的簽證／進入許可持有人（包括優秀人才入境計劃、資本投資者入境計劃或輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃）；

．非本地學生（例如：學生簽證／進入許可持有人、非本地畢業生留港／回港就業安排下的簽證／進入許可持有人、首次獲入境處簽發受養人簽證／進入許可時年滿18歲或以上的受養人簽證／進入許可持有人）。

未符本地生資格人士學費水平須與非本地學生學費水平一致

政府指，第二類別人士仍可以申請報讀政府資助副學位、學士學位及研究院修課課程，惟須繳付不獲資助的學費。就不獲資助的學費水平，院校可根據既定原則因應本身情況及課程成本，綜合考慮各種因素，自行釐訂合適的學費水平，並須收取至少足以收回所有額外直接成本的學費。相關學費水平須與非本地學生的學費水平一致。

政府會就上述修訂設立過渡安排，即在2027／28學年（申請周期於2026年10月開始）的居港規定設為一年，2028／29學年起才實行兩年的居港規定。