修訂大學資助門檻｜人才子女高中插班料需求增　議員憂難獲取錄

香港教育局今日（31日）宣布收緊入讀資助專上課程的申請門檻，明確持受養人簽證的學生須居港兩年，方可享有本地生學費資助。立法會議員張欣宇表示，新修訂可保障在港就讀學生公平入學，既能篩除短期投機者，又可投放教育資源於願意留港的人才家庭。香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍亦表示，不少人才家長稱會盡快今年來港叩門插班，估計未來兩至三年的高中插班需求增多。



在新措施下，人才子女須在港住滿兩年、即在中五或之前插班，惟不少人才家長透露較難申請高中插班生。香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，一般視乎校本政策及學生水準決定是否安排插班，但強調學生最好完成整個新高中課程，盡快適應本港學制、語言文化等。



香港教育局今日（31日）宣布修訂「本地生」定義，明確持受養人簽證的學生須滿足兩年居港年期要求，方可享有本地生學費資助。(資料圖片)

今年香港文憑試 (DSE) 以外地課程自修生身份報考的人數是2021年的13倍。（考評局圖片）

立法會議員張欣宇所屬的政黨香港新方向歡迎政府修訂，指自「考試移民」操作手法首遭曝光以來，已收到數以千計來自家長、學生、校長等群體反映對該現象的焦慮。最新數據亦顯示，通過該漏洞報讀香港高等院校的人數呈倍數增長的趨勢，今年香港文憑試 (DSE) 以外地課程自修生身份報考的人數是2021年的13倍，增加至2,538人，其佔總報考人數比例創2012年以來新高。

香港新方向認為，政府現階段採取措施，對本地學生權益及香港教育未來負責任，也能為香港本地中小學注入新鮮血液，緩解因適齡學童人口下降而帶來的收生壓力。

立法會議員張欣宇。（鄭宇霞攝）

張欣宇：必要修正 實現人才留港

立法會議員張欣宇認為教育局增設居港年限要求是「必要修正」，認為此舉既可篩除短期投機者，又能將教育資源向真正扎根香港的人才家庭傾斜，實現「人才留港」的政策初衷，更能同時配合政府近年來擴大非本地生名額，發展高等教育產業的政策目標。張欣宇亦認同設立過渡期，可最大程度平衡不同訴求，體現政策的人性化考量。

教育工作者聯會副主席、立法會議員鄧飛估計，新措施有助解決「考試移民」的情況，預計成效顯著。（資料圖片）

鄧飛：不少內地生冀以中考成績決定是否來港

教育工作者聯會副主席、立法會議員鄧飛估計，新措施有助解決「考試移民」的情況，預計成效顯著。被問為何不參照英國等地須住滿三年的要求、在港住滿兩年是否太寛鬆？鄧表示，參照內地防止高考移民政策，部份省市同樣規定住滿兩年，形容是較「軟性」，而三年規定則比較「難搞」。

他解釋，不少內地學生希望在初三完成中考後，視乎成績才決定來港讀書或是留在內地升讀高一；倘人才子女須在港住滿三年，或難以趕及在新學年9月開展本地中四課程。他表示，新措施已平衡各方利益，認為過渡期安排合適，避免行政混亂，亦向人才家長發放訊息，讓他們決定是否在港「安家落戶」。

教育界立法會議員朱國強亦認為，在港住滿兩年的規定合理，因為高才通B類及C類申請，即具備指定大學學士學位、有工作經驗的專才，每次獲准留港年期亦是兩年。（資料圖片）

朱國強：很多學校不願取錄高中插班生 過渡期執行細節仍須考慮

教育界立法會議員朱國強亦認為，在港住滿兩年的規定合理，因為高才通B類及C類申請，即具備指定大學學士學位、有工作經驗的專才，每次獲准留港年期亦是兩年。

對於當局提出過渡期安排，朱國強指出，執行細節仍須考慮，尤其現時不少專才家長反映，安排子女入讀高中困難，很多學校不願取錄高中插班生。在新安排下，不排除出現專才子女在港居住，但沒有學位而要在本港補習社，甚至跨境返內地私校就讀文憑試課程。

另外，朱指即使受養人成功入讀資助學額，並繳付獲資助學費（第I類別），但其後父母續簽未獲批，要須繳付不獲資助學費（第II類別），學費差額要否追收，仍待進一步釐清。朱國強建議，可以設立押金，或採取「先付後退」方式，讓簽證受養人先繳付第II類別學費，倘畢業時符合資格，才退回差額。

香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍表示，不擔心新措施會影響人才家長來港的意欲，因普遍家長滿意過渡期安排。（資料圖片／廖雁雄攝 ）

尚海龍：不擔心影響人才來港意欲

香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍表示，本地資助大學的本地生及非本地生學費相差甚多，本地生一年學費約4萬元，非本地生年費10多萬，四年學費則相差40至50萬。不過，他說不擔心新措施會影響人才家長來港的意欲，因普遍家長滿意過渡期安排，最遲可於2026年9月之前決定是否來港，有充份時間考慮是否帶同子女來港讀書。他說，新措施並無修改本地生定義，料紓緩本地與人才家長之間的矛盾，只有少數升讀政府資助專上課程的學生受影響，至於其他升讀本地私立或海外大學的人不受影響。

不過，尚稱部份已來港的人才家長略感不滿，因其子女基於各種學業原因仍未來港，不解為何最初申請時當局並無此安排，但突然更改政策。他又指，不少人才家長表示會盡快今年來港叩門插班，估計未來兩至三年的高中插班需求增多，期望政府公布學校可插班名額的情況，向家長提供指引及支援。

現時非本地生只有6000個學額，有別於本地生約1.5萬個學額。尚預計，未在港住滿兩年的非本地生，大學入學競爭必然加劇，期望政府採取靈活措施應對。

被問中五生會否難以插班？香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，一般視乎校本政策及學生水準，未必會要求學生重讀中四，但強調學生最好完成整個新高中課程。（資料圖片／黃寶瑩攝）

中五生難插班？津中議會：最好完成整個新高中課程

新措施下，人才子女須在港住滿兩年、即在中五或之前插班。被問中五生會否難以插班？香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，一般視乎校本政策及學生水準，未必會要求學生重讀中四，但強調學生最好完成整個新高中課程，盡快適應本港學制、語言文化等，而非僅為應付考試而來港讀書。談及未來插班需求增多，李稱近年插班人數有數倍增長，當中不乏人才子女學生，相信未來學校仍能應付，並稱學界願意吸納人才子女來港讀書。