休班警被蓋兒子致昏迷不治裁罪成　上訴質疑不知被子壓嬰的重量

休班警涉6年前照顧其9個月大兒子時，用被子蓋過兒子的頭，兒子其後昏迷死去。調查發現，休班警過往曾多次用被子蓋過兒子的頭，最長時間更長約108分鐘。經審訊後，休班警被裁定虐兒罪成，判囚14個月。他就定罪和判刑提出上訴，案件今(1日)在高等法院審理。就原審裁判官指，被子的重量是男嬰體重約三份一，必然會對其造成心理壓力，上訴方今陳詞指，不是整個被子的重量壓在男嬰身上，確實有多少重量壓在男嬰身上，無法得知。法官聽取陳詞後，表示將於3個月內頒布書面裁決。



上訴人蔣定邦，經審訊後被裁定一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪成。控罪指他於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在觀塘油翠苑某室，對9個月大的蔣天晴有管養責任，故意襲擊、虐待或忽略蔣天晴，導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

上訴人蔣定邦在裁判法院被裁定虐兒罪成，被判囚14月，他現提出上訴。(資料圖片/朱棨新攝)

無法得知壓在兒子身上的重量為多少

就原審裁判官指，被子的重量是男嬰體重約三份一，必然會對其造成心理壓力，並指上訴人明知兒子無能力反抗，仍在1個月內8次用被子蓋過兒子的頭部。上訴人今陳詞指，涉案被子大部份都是蓋著沙發，而不是在男嬰身上，強調不是整個重量壓在男嬰身上。上訴方續指，被子的重量約為3.8公斤，它不是摺起，確實有多少重量壓在男嬰身上，無法得知。

案件編號：HCMA73/2025