工展會購物節一連四日舉行　參展商指市民消費保守冀以優惠招徠

「第5屆工展會購物節」今日（1日）起一連4日於機場亞洲國際博覽館舉行。今年有參展商繼續推出「1蚊」及1折優惠，例如1元臘腸等。有市民表示非常幸運能搶到「1蚊」任選100元禮卷，並預計花費約千元消費。有參展商則認為受北上消費和大市環境較差影響，市民消費偏向保守，「行過睇完先過嚟決定買定唔買呢，除非你個優惠真係好抵」有攤檔則提供優惠，盼以平價產品吸引市民消費。



「第5屆工展會購物節」今（1日）起一連4日於機場亞洲國際博覽館舉行。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」今（1日）起一連4日於機場亞洲國際博覽館舉行。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」今（1日）起一連4日於機場亞洲國際博覽館舉行。（張智浩攝）

廣昌隆公司今年推出「1蚊」廣昌隆減鹽臘腸以及「1蚊」廣昌隆全場任選100元禮券。展覽一開始，有大批市民擁到廣昌隆的檔位，搶購優惠產品，場面熱鬧。

本身住港島區的阿宇10時半入場，他表示非常幸運能搶到「1蚊」廣昌隆100元禮券，「因為呢最尾嗰個無人要，所以攞到個100蚊。」他在檔位購買了3包臘腸，原價為264元，使用禮卷和其他折扣後僅需付76元。他又打算購買床褥用品等，預計花費約1000元。

陳生本身住鰂魚涌，因太太要到機場送機，故帶同「買餸車」到亞博逛逛，預計花費200至300元。他指工展會購物節的商品價錢較市面便宜，稍後打算購買羊架等。陳先生表示較少北上消費，「去得多（內地）都會悶，呢度又得幾日，咁咪嚟行下」。

負責人：推出優惠及折扣吸引市民留港消費

廣昌隆（香港）貿易有限公司負責人許智峰表示今年推出廣昌隆減鹽臘腸「1蚊」優惠以及「1蚊」廣昌隆全場任選100元禮券，兩者均在1分鐘內全部搶完。他指北上消費和經濟等因素或多或少也會影響銷情 ，故今年推出不少優惠和折扣，希望能吸引人留港消費，暫時對銷情有信心，預計與往年相若。

廣昌隆（香港）貿易有限公司負責人許智峰對銷情有信心，又預計銷情如往年相若。（張智浩攝）

壽桃：啲人行過睇完先決定買唔買

壽桃集團銷售及事務部經理劉佩玲指，或因為星期五和時間較早，暫時上午生意和人流一般。她又認為，因為北上消費和大市環境較差導致市民消費偏向保守，「行過睇完先過嚟決定買定唔買呢，除非你個優惠真係好抵」。

壽桃集團以往曾於展覽推出「1蚊」、「1折優惠」等，惟今次參展則沒有提供類似優惠，劉佩玲說這是他們首次參加工展會購物節，故對銷情預計較謹慎，希望不要有負增長。壽桃集團亦有推出了麵食套餐，贈品是一個行李箱，料優惠達37折。劉佩玲說行李箱可以作手提行李拿上飛機，希望吸引離港旅客購買。

壽桃集團銷售及事務部經理劉佩玲認為，北上消費和大市環境較差導致市民消費偏向保守。（張智浩攝）

四川省供應商商會老闆夏小姐今年為參展第二年，主要售賣蜂蜜和核桃產品，提供買二送一優惠。夏小姐指雖然有不少人北上消費，但仍期望能以平價產品吸引市民消費，又預計銷情能比去年增長約兩成。

四川省供應商商會老闆夏小姐今年第二年參展，預計銷情能比去年增長約兩成。（張智浩攝）

新設「荔園遊樂區」重現經典遊樂設施

工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施，重現「叮叮船」 和「碰碰車」等荔園地標，供市民和旅客打卡留念，體驗港式情懷。

工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施。（張智浩攝）

工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施。（張智浩攝）

工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施。（張智浩攝）

工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施。（張智浩攝）

商務及經濟發展局局長丘應樺和廠商會會長盧金榮等人亦有到場參觀。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」的開放時間為上午10時30分至晚上7時（最後一天提早至下午5時30分結束），入場門票每張10元（身高1米或以下小童、65歲以上長者及殘疾人士均可免費入場）。 展會期間亦設特別交通支援安排，方便各區市民前往會場。