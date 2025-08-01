工展會購物節一連四日舉行 參展商指市民消費保守冀以優惠招徠
「第5屆工展會購物節」今日（1日）起一連4日於機場亞洲國際博覽館舉行。今年有參展商繼續推出「1蚊」及1折優惠，例如1元臘腸等。有市民表示非常幸運能搶到「1蚊」任選100元禮卷，並預計花費約千元消費。有參展商則認為受北上消費和大市環境較差影響，市民消費偏向保守，「行過睇完先過嚟決定買定唔買呢，除非你個優惠真係好抵」有攤檔則提供優惠，盼以平價產品吸引市民消費。
廣昌隆公司今年推出「1蚊」廣昌隆減鹽臘腸以及「1蚊」廣昌隆全場任選100元禮券。展覽一開始，有大批市民擁到廣昌隆的檔位，搶購優惠產品，場面熱鬧。
本身住港島區的阿宇10時半入場，他表示非常幸運能搶到「1蚊」廣昌隆100元禮券，「因為呢最尾嗰個無人要，所以攞到個100蚊。」他在檔位購買了3包臘腸，原價為264元，使用禮卷和其他折扣後僅需付76元。他又打算購買床褥用品等，預計花費約1000元。
陳生本身住鰂魚涌，因太太要到機場送機，故帶同「買餸車」到亞博逛逛，預計花費200至300元。他指工展會購物節的商品價錢較市面便宜，稍後打算購買羊架等。陳先生表示較少北上消費，「去得多（內地）都會悶，呢度又得幾日，咁咪嚟行下」。
負責人：推出優惠及折扣吸引市民留港消費
廣昌隆（香港）貿易有限公司負責人許智峰表示今年推出廣昌隆減鹽臘腸「1蚊」優惠以及「1蚊」廣昌隆全場任選100元禮券，兩者均在1分鐘內全部搶完。他指北上消費和經濟等因素或多或少也會影響銷情 ，故今年推出不少優惠和折扣，希望能吸引人留港消費，暫時對銷情有信心，預計與往年相若。
壽桃：啲人行過睇完先決定買唔買
壽桃集團銷售及事務部經理劉佩玲指，或因為星期五和時間較早，暫時上午生意和人流一般。她又認為，因為北上消費和大市環境較差導致市民消費偏向保守，「行過睇完先過嚟決定買定唔買呢，除非你個優惠真係好抵」。
壽桃集團以往曾於展覽推出「1蚊」、「1折優惠」等，惟今次參展則沒有提供類似優惠，劉佩玲說這是他們首次參加工展會購物節，故對銷情預計較謹慎，希望不要有負增長。壽桃集團亦有推出了麵食套餐，贈品是一個行李箱，料優惠達37折。劉佩玲說行李箱可以作手提行李拿上飛機，希望吸引離港旅客購買。
四川省供應商商會老闆夏小姐今年為參展第二年，主要售賣蜂蜜和核桃產品，提供買二送一優惠。夏小姐指雖然有不少人北上消費，但仍期望能以平價產品吸引市民消費，又預計銷情能比去年增長約兩成。
新設「荔園遊樂區」重現經典遊樂設施
工展會今年亦會新設「荔園遊樂區」，現場有 多個經典攤位遊戲和遊樂設施，重現「叮叮船」 和「碰碰車」等荔園地標，供市民和旅客打卡留念，體驗港式情懷。
「第5屆工展會購物節」的開放時間為上午10時30分至晚上7時（最後一天提早至下午5時30分結束），入場門票每張10元（身高1米或以下小童、65歲以上長者及殘疾人士均可免費入場）。 展會期間亦設特別交通支援安排，方便各區市民前往會場。