工展會購物節下周五開鑼　推1蚊1折優惠　重現荔園遊樂設施

「第5屆工展會購物節」將於下星期五（8月1日）起，一連4日在亞洲國際博覽館舉行。今年廠商會除了繼續推出「1蚊」及1折優惠，例如1元臘腸和1元黑芝麻霜等，首推「家鄉風味區」和懷舊「荔園．遊樂區」，重現「叮叮船」和「碰碰車」等地標。廠商會會長盧金榮預料將有約6萬人次入場，營業額達約6,000萬元。有參與「1蚊」優惠的參展商表示，希望藉優惠刺激市民消費，同時對銷情感樂觀。



「第5屆工展會購物節」將於下星期五（8月1日）起，一連4日在亞洲國際博覽館舉行。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」將於下星期五（8月1日）起，一連4日在亞洲國際博覽館舉行。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」將於下星期五（8月1日）舉行，屆時將推出多項「1蚊」和「1折」優惠。（張智浩攝）

共設300攤位 首設「家鄉風味區」嘗遍10省特色

香港中華廠商聯合會主辦的「第5屆工展會購物節」，下星期五（8月1日）起，一連4日在亞洲國際博覽館舉行。今屆「工展會購物節」將設8大主題區，共300個攤位，包括美酒美食、食品飲料、參茸海味、湯品茶包、兒童用品以至美容及保健品等。

其中更首設「家鄉風味區」，雲集四川、黑龍江等內地10大省市的地道特產和文化元素，令入場人士除了可一試本地美食外，更可嚐到內地各地的美食。

「第5屆工展會購物節」將推出多項「1蚊」和「1折」優惠。（張智浩攝）

「第5屆工展會購物節」將推出多項「1蚊」和「1折」優惠。（張智浩攝）

有$1臘腸、黑芝麻霜 $20鴻福堂湯包

工展會今年將續推出不少1折和「1蚊」等優惠，其中包括：

「1蚊優惠」：

廣昌隆減鹽臘腸（303克）

廣昌隆全場任選$100產品禮券（1張）

金燕牌有機首烏黑芝麻霜（200克）

陳皮世家川貝甘草陳皮（90克）

eefit依飛能量助眠耳塞

eefit依飛能量牙刷（4支裝）



其他優惠包括：

中茶牌93年普菘餅生茶（357克/餅）（1折後$280）

Organic Season有機甜菊葉粉（50克）（1.1折後$10）

鴻福堂響螺蟲草花淮山薏仁雞湯（400毫升）（3.3折後$20）

鴻福堂陳皮三皮炒米茶（500毫升3支）（3.7折後$20）



而「Chili飲食區」和「為食guide」將在每天下午4時至7時，推出半價或以下的限定美食；為慶祝「工展會購物節」5周年，大會推出了「5周年瘋狂賞」活動，透過一系列抽獎及舞台互動環節，送出名貴家電、珠寶首飾及廚具等總值40萬元豐富獎品。

今年會新設「荔園．遊樂區」，屆時荔園的吉祥物亦會與大家見面。（張智浩攝）

新設「荔園．遊樂區」重現經典遊樂設施

工展會今年亦會新設「荔園．遊樂區」，現場有多個經典攤位遊戲和遊樂設施，重現「叮叮船」和「碰碰車」等荔園地標，供市民和旅客打卡留念，體驗港式情懷。

「第5屆工展會購物節」的開放時間為上午10時30分至晚上7時（最後一天提早至下午5時30分結束），入場門票每張10元（身高1米或以下小童、65歲以上長者及殘疾人士均可免費入場）。展會期間亦設特別交通支援安排，方便各區市民前往會場。

廠商會會長盧金榮（中）預計今年工展會將有約6萬人次入場，以及約6000萬營業額。（張智浩攝）

盧金榮：料6萬人次入場 營業額6000萬元

廠商會會長盧金榮表示，預計今年工展會將有約6萬人次入場，以及約6,000萬元營業額，與去年相若。他指，場地鄰近機場及港珠澳大橋口岸，相信能吸引不少國際旅客和內地遊客入場，預計佔總入場人次約一至兩成。

盧金榮又表示，已聯同內地旅行社組織組織至少20個大灣區旅行團到訪，並會在內地社交媒體如小紅書和微信進行宣傳。

廣昌隆（香港）貿易有限公司代表楊駿軒指，對本地消費有信心，期望今年銷售額能較去年增兩成。（張智浩攝）

有商戶推「1蚊」優惠吸引消費 對銷售額樂觀

廣昌隆（香港）貿易有限公司代表楊駿軒指，今年是公司連續第四年參展，將會推出廣昌隆減鹽臘腸「1蚊」優惠以及廣昌隆全場任選100元禮券。他指對本地消費有信心，期望今年銷售額能較去年增兩成，並能超過10萬元。

香港新豐天然健康食品有限公司代表廖佩明指，將在展覽推出一元優惠購買一盒有機黑芝麻霜，希望憑一元優惠刺激入場人士消費。她又指，雖然今屆為公司首次參展，但現時社會健康風氣盛行，對健康產品需求增加，故對整體銷情感理想及樂觀。

展會資訊：

日期：2025年8月1日至4日（星期五至星期一）

開放時間：

8月1-3日：10:30-19:00（最後入場18:30）

8月4日：10:30-17:30（最後入場16:30）

地點：亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

票價：10港元（1米以下兒童、65歲以上長者及殘疾人士免費）

