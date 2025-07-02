工展會2025｜「chill飲chill食區」將加大一倍　廠商會冀入場增5%

一年一度的工展會將於今年12月13日至明年1月5日舉行。主辦中華廠商聯合會今日（2日）表示，今屆工展會新增了不少亮點，例如備受歡迎的「chill飲chill食區」將加大一倍，該區域將有熟食及飲品提供，亦會播放音樂。



聯合會會長盧金榮指，今年上半年舉辦過的展覽的入場人數不俗，而今屆工展會亦有不少商家渴望參展，反應良好，今年入場目標人數比上屆增加5%。



香港中華廠商聯合會今日向傳媒介紹下半年的活動。（洪戩昊攝）

廠商會會長盧金榮指，今屆工展會有不少商家渴望參展，反應良好。（洪戩昊攝）

「家鄉風味區」有來自內地10個不同地方的「家鄉味道」

工展會每年年尾在維園舉行，今屆已是第59屆。廠商會公布，今屆「chill飲chill食區」將加大一倍，該區域將有熟食及飲品提供，亦會播放音樂；而「家鄉風味區」則有來自內地10個不同地方的「家鄉味道」，包括四川、內蒙古等。另外，工展會亦會提供銀髮優惠，許多受長者歡迎的產品，如健康食品及軟餐等也會有優惠。

廠商會會長盧金榮指，今年上半年舉辦過的展覽的入場人數不俗，而今屆工展會亦有不少商家渴望參展，反應良好；加上今年上半年本港旅客人數有增長，希望工展會可乘勢吸引更多入場人士。他表示，入場人士目標數字是比去屆增加5%。

去屆工展會的情況。（董素琛攝）

去屆工展會的情況。（董素琛攝）