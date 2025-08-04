內地男強力膠「黏走」清真寺逾萬元　並圖偷醫院捐款箱　認罪候判

內地無業男子涉以塗上強力膠水的膠片等特製工具，從尖沙咀清真寺及企圖於佛教醫院等捐款箱內盜取現金，牽涉款項逾萬元。案件今（4日）於九龍城裁判法院提堂，被告以普通話應訊，承認1項盗竊罪及2項企圖盗竊罪，裁判官陳志輝應控方申請，將案件押後至8月6日判刑，以待索取被告的刑事定罪紀錄，期間被告須還押。



被告賈宏康在九龍城法院審理承認盜竊罪。(資料圖片)

被告承認7月25日至8月1日期間，曾在尖沙咀的回教寺偷竊。 （張浩維攝）

被告疑用黏性膠片「黏走」捐款箱內的錢。

尖沙咀清真寺的捐款箱有逾萬元被偷走。

被告亦認曾企圖偷竊佛教醫院的捐款箱。(資料圖片)

警方成功從被捕男子背囊中起回逾一萬港元現金。（林澤鋒攝）

被告賈宏康（46歲，持雙程證，無業）被控1項盗竊罪及1項企圖盗竊罪，指他分別於2025年7月25日及8月1日在香港九龍尖沙咀彌敦道105號九龍清真寺暨伊斯蘭中心地下內企圖盗竊及偷竊現金港幣10248元，而上述物品為清真寺的財產。

賈另被控1項企圖盗竊罪，指他於香港九龍黃大仙杏林街10號香港佛教醫院B座地下大堂內企圖盜竊，而該物為香港佛教醫院的財產。

被告逃走時留下背包

案情指，香港佛教醫院B座地下禮堂內的牆上裝有一個捐款箱，案發當日上午，保安發現被告企圖用鐵片盗取捐款箱內的金錢，於是想喝止，惟被告立即逃離現場，並遺下一個背包，其後報警處理。

清真寺見捐款減少翻看CCTV發現被盜

九龍清真寺暨伊斯蘭中心的地下亦設有6個捐款箱，以向信徒收集善款。每逢星期五，職員會點算善款箱內的金錢，平均約有港幣3萬元。

在2025年7月24日，職員察覺款項比平時大幅減少，於是翻看閉路電視，發現有人用特製的工具作案，損失無法計算，於是報警處理。

警方在被告背包發現塗了膠水的膠板

在2025年8月1日，警方在執法行動中發現，被告用工具從捐款箱盗取金錢，從而把他拘捕，並從其曾改裝的背包中搜出逾萬元的現金、一把改裝過的捲尺、塗有膠水的壓克力膠板、以及一本特製、保存了數十塊上述膠板的冊子。

被告被捕認因無錢犯案

警方遂翻查閉路電視片段，發現被告亦曾另一次作案，惟該次事件未有人報案，於是把他拘捕。被告在警誡下承認：「因為我沒錢，所以我改裝了雙面貼膠紙，綠色拉尺和背包去偷清真寺捐款箱的錢。」

稱內地王先生指示他到香港偷錢

被告在錄影會面下再被警誡，其後指出，他因為經營裝修公司及有經濟困難，後來在內地認識了一位王先生，指示他在香港偷錢，其作案工具及背包均是由他提供的，但他沒有王先生的聯絡方式，獨自由廣西南寧乘坐高鐵來港，並使用特製的作案工具犯案。

他指出，他用背包作為偽裝，將塗有膠水的鐵片插入捐款箱，讓錢黏附著在板上，再從捐款箱取出。

案件編號：KCCC2008/2025