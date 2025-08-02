黏性膠片「黐走」清真寺逾萬元善款　內地男斷正被捕揭另涉7案

撰文：戴慧豐 林澤鋒
出版：更新：

油尖警區上月接獲報案，指有一個內地盜竊團夥專門針對清真寺內的善款捐贈箱，利用特製工具從捐款箱盜取善款，初步估計每次涉款數千至數萬元不等。警方翻查了大量閉路電視片段後，昨日（8月1日）拘捕一名46歲內地男子。經深入分析與調查，發現被捕人亦牽涉今年6月至7月在油尖區和黃大仙區發生、另外7宗手法相同的盜竊案。

警方從被捕男子背囊中搜獲一些特製工具，包括一批有黏性的膠片。（林澤鋒攝）

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡交代案情指，警方7月24日接獲​​尖沙咀清真寺職員報案，稱在收集善款時發現捐款箱內的金額異常減少，並注意到近期有幾名可疑中國籍男子在清真寺附近徘徊，懷疑他們盜竊捐款。經過仔細調查及翻查大量閉路電視，警方發現有男子於今年7月16日、18日及25日，多次利用相似的工具及手法盜竊，現場還有其他男子把風。

尖沙咀分區特遣隊昨日（8月1日）在清真寺進行反盜竊行動時，當場發現一名男子正在盜取捐款箱內的現金，並立即將其拘捕。搜查後，警方成功從該名46歲內地男子的背囊中，起回逾1萬港元現金，並搜獲一些特製工具，包括一批有黏性的膠片。調查顯示，犯人利用膠片沾滿強力膠水，並用繩綁著膠片，再放入捐款箱，黏起捐款箱內的現金。警方亦發現犯人的隨身背囊經過改裝，底部設有開口。據悉，賊人犯案時會將背囊前孭，每當成功黏起現金後便會喬裝整理背囊，掩人耳目。

根據深入的案件分析，警方發現被捕人涉及在油尖區和黃大仙區7宗以相同手法犯案的案件。其中一宗案件在佛教醫院發生，賊人犯案時被保安發現並逃脫，但在現場遺留同款式的背囊及工具。另有3宗案件則發生在志蓮淨苑，賊人亦利用相同手段犯案。根據現有證據，警方有理由相信該名被捕人與這些案件有關。被捕46歲內地男子持雙程證，報稱無業，將繼續被扣查並會暫控「盜竊」罪名。警方將繼續追緝其他涉案者。

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡交代案情，指該名46歲內地男子於今年7月16日、18日及25日多次利用相似的工具及手法進行盜竊，並且在現場還有其他男子把風。（林澤鋒攝）

尖沙咀分區特遣隊署理督察劉秉昌分享防盜資訊，他提醒市民在人多擠迫的地方要妥善保管個人財物；在旅遊景點拍攝時，要將個人財物放在視線範圍之內。在家居以及商舖方面，警方呼籲市民要做好防盜措施，例如安裝有效的防盜系統，或聘請保安，以免賊人有機可乘。最後，警方呼籲市民如發現有可疑人士，應立即報警求助。

尖沙咀分區特遣隊署理督察劉秉昌分享防盜資訊。（林澤鋒攝）

警方強調，這次能夠迅速破案，除了「銳眼計劃」下全港安裝的閉路電視系統大幅縮短了警方調查時間外，亦有賴於社區各持份者的警覺性，及早向警方通報，充分體現警民合作共同守護社區安全的重要性。

同時，警方重申，盜竊是嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，盜竊罪一經定罪，最高可判處監禁10年。警方重申，對於任何犯罪行為，絕不容忍，並強烈譴責投機取巧的不法分子。無論是何種類型的案件或犯罪手法，警方都會盡最大努力，將賊人繩之於法，因此市民切勿以身試法。

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡、油尖警區刑事調查總督察李祈晉及尖沙咀分區特遣隊署理督察劉秉昌交代案情。（林澤鋒攝）
暴雨︱青衣西北交匯處塌樹　消防到場清理　往九龍交通擠塞窩打老道天橋的士直撼路壆釀1傷　往尖沙咀部份行車線封閉暴雨｜渠務署緊急應變隊出動超過110次　清除5處水浸問題天眼直擊｜老婦接「女兒」來電索保釋金　騙徒上門4分鐘呃走$4萬
突發
盜竊