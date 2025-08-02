黏性膠片「黐走」清真寺逾萬元善款　內地男斷正被捕揭另涉7案

油尖警區上月接獲報案，指有一個內地盜竊團夥專門針對清真寺內的善款捐贈箱，利用特製工具從捐款箱盜取善款，初步估計每次涉款數千至數萬元不等。警方翻查了大量閉路電視片段後，昨日（8月1日）拘捕一名46歲內地男子。經深入分析與調查，發現被捕人亦牽涉今年6月至7月在油尖區和黃大仙區發生、另外7宗手法相同的盜竊案。



警方從被捕男子背囊中搜獲一些特製工具，包括一批有黏性的膠片。（林澤鋒攝）

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡交代案情指，警方7月24日接獲​​尖沙咀清真寺職員報案，稱在收集善款時發現捐款箱內的金額異常減少，並注意到近期有幾名可疑中國籍男子在清真寺附近徘徊，懷疑他們盜竊捐款。經過仔細調查及翻查大量閉路電視，警方發現有男子於今年7月16日、18日及25日，多次利用相似的工具及手法盜竊，現場還有其他男子把風。

尖沙咀分區特遣隊昨日（8月1日）在清真寺進行反盜竊行動時，當場發現一名男子正在盜取捐款箱內的現金，並立即將其拘捕。搜查後，警方成功從該名46歲內地男子的背囊中，起回逾1萬港元現金，並搜獲一些特製工具，包括一批有黏性的膠片。調查顯示，犯人利用膠片沾滿強力膠水，並用繩綁著膠片，再放入捐款箱，黏起捐款箱內的現金。警方亦發現犯人的隨身背囊經過改裝，底部設有開口。據悉，賊人犯案時會將背囊前孭，每當成功黏起現金後便會喬裝整理背囊，掩人耳目。

根據深入的案件分析，警方發現被捕人涉及在油尖區和黃大仙區7宗以相同手法犯案的案件。其中一宗案件在佛教醫院發生，賊人犯案時被保安發現並逃脫，但在現場遺留同款式的背囊及工具。另有3宗案件則發生在志蓮淨苑，賊人亦利用相同手段犯案。根據現有證據，警方有理由相信該名被捕人與這些案件有關。被捕46歲內地男子持雙程證，報稱無業，將繼續被扣查並會暫控「盜竊」罪名。警方將繼續追緝其他涉案者。

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡交代案情，指該名46歲內地男子於今年7月16日、18日及25日多次利用相似的工具及手法進行盜竊，並且在現場還有其他男子把風。（林澤鋒攝）

尖沙咀分區特遣隊署理督察劉秉昌分享防盜資訊，他提醒市民在人多擠迫的地方要妥善保管個人財物；在旅遊景點拍攝時，要將個人財物放在視線範圍之內。在家居以及商舖方面，警方呼籲市民要做好防盜措施，例如安裝有效的防盜系統，或聘請保安，以免賊人有機可乘。最後，警方呼籲市民如發現有可疑人士，應立即報警求助。

尖沙咀分區特遣隊署理督察劉秉昌分享防盜資訊。（林澤鋒攝）

警方強調，這次能夠迅速破案，除了「銳眼計劃」下全港安裝的閉路電視系統大幅縮短了警方調查時間外，亦有賴於社區各持份者的警覺性，及早向警方通報，充分體現警民合作共同守護社區安全的重要性。

同時，警方重申，盜竊是嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，盜竊罪一經定罪，最高可判處監禁10年。警方重申，對於任何犯罪行為，絕不容忍，並強烈譴責投機取巧的不法分子。無論是何種類型的案件或犯罪手法，警方都會盡最大努力，將賊人繩之於法，因此市民切勿以身試法。