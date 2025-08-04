AI聊天機械人｜私隱署自保十招：不分享個資機密　刪毋需保留對話

AI聊天機械人的應用日漸普及，近日有報道指有大型生成式人工智能（AI）平台將用戶與AI聊天機械人的聊天紀錄對外分享，並可經網上搜尋引擎供人搜尋。個人資料私隱專員公署分享「自保」十招，包括用戶登記及使用前細閱條款、慎防假冒AI的釣魚網站等。與AI聯天機械人對話時，不要分享自己及他人的個人資料，亦應刪除不需要保留的對話。公署又建議當學生與AI對話時，老師或家長應從旁指導。



AI聊天機械人的應用日漸普及。（資料圖片）

隨着AI聊天機械人的應用日漸普及，私隱專員公署提醒用戶在使用新科技時應要懂得「自保」，提醒用戶應留意聊天紀錄或會被儲存及用作訓練AI模型，當中存在個人資料外洩風險。公署制定了「自保」十招，協助大眾更安全地使用AI聊天機械人，以保障個人資料私隱。

登記或使用前應了解處理資料政策 慎防假網站

第1招︰細閱私隱政策、使用條款及其他有關處理資料的政策，以了解個人資料會如何被收集、儲存、使用及分享



第2招︰慎防假冒的AI聊天機械人的應用程式和釣魚網站



第3招︰調整設定選擇拒絕分享聊天紀錄（如有的話），以避免對話被儲存及用作訓練AI模型，並減低資料外洩的風險



AI聊天機械人的應用日漸普及。（視覺中國）

不應分享個資 刪除不需保留的對話

第4招︰不要分享自己及他人的個人資料



第5招︰如有需要，提交改正或移除資料要求



第6招︰對網絡安全威脅提高警覺



第7招︰刪除聊天紀錄中不需要保留的對話，以及刪除不再使用的AI聊天機械人帳戶，以減低資料外洩的風險



個人資料私隱專員公署分享使用AI聊天機械人「自保」十招。（資料圖片）

老師或家長應從旁指導學生

第8招︰謹慎使用AI聊天機械人提供的資料，慎防不準確、侵犯版權、含歧視或偏見的資料



第9招︰與AI聊天機械人對話時，不要分享機密資料和檔案



第10招︰老師／家長應在同學與AI聊天機械人對話時從旁指導

