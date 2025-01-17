Elon Musk推出Grok AI聊天機器人　功能強大使用簡便但有這些限制

埃隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI公司最新推出了網頁版Grok AI聊天機器人。用戶無需訪問X.com甚至無需擁有X賬戶，即可體驗Grok的各項功能。網頁版地址為grok.com，用戶只需提供出生年份即可開始使用，進行即時訊息收集、獲取問題答案，甚至可以生產圖像。



Grok AI聊天機器人（medium）

在輸入框下方的菜單中，用戶可以添加附件並切換「自動」、「可視化」、「搜索」和「僅模型」模式來控制Grok的響應。

Elon Musk推出Grok AI聊天機器人（Grok）

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與iOS應用類似，用戶無需關聯X Premium賬戶即可登錄到Grok.com。點擊「登錄」按鈕後，可以選擇連接X賬戶或通過Google或電子郵件進行登錄。

然而，在免費計劃中使用時存在一些限制：每2小時生成10張圖像，每天只能進行3次圖像分析和4次圖像生成。如果想要更多功能，則需要購買高級訂閲服務。

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當用戶開啟臨時模式後，在輸入框下方會出現一個提示：

「此聊天是臨時的，並且不會出現在您的歷史記錄中，也不會被用於訓練模型。出於安全考慮，我們可能會保留最多30天。」



此外，在右上角還有一個幽靈圖標旁邊的聊天歷史記錄鏈接和一個簡單的設置菜單可供用戶使用。在設置菜單底部，用戶還可以進行外觀首選項設置。

總體來說，這款Grok AI聊天機器人的推出為用戶提供了更多的選擇和功能。它易於使用且功能強大，適合各種類型的用戶需求。

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