ChatGPT等生成式AI工具早已不只被拿來查資料、寫報告，許多人甚至開始把它當成情緒出口或決策參考對象。



但你和AI說的每一句話，真的安全嗎？OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）近日公開提醒，使用者與AI之間的對話不具法律保密性，輸入內容一旦涉及隱私，未來恐怕還可能被儲存、甚至依法調用。

OpenAI ChatGPT等AI聊天沒保密義務！法庭可調閱 6種內容要小心（01製圖）

【懶人包】聊天內容刪掉仍有記錄 6種內容要特別注意別亂輸入（點圖放大看相關部分節錄）：

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當生成式AI愈來愈「像人」，我們就更容易忽略它背後仍是數據系統。面對AI沒有「醫病保密」、「律師特權」的現實，該怎麼安全使用這些工具、保護自己的個資與對話內容？《網路溫度計DailyView》這篇整理帶你一次掌握。

ChatGPT對話並無法律保障 隱私問題仍待釐清

OpenAI執行長奧爾特曼近期接受《This Past Weekend with Theo Von》節目訪談時，坦率指出一項令人關注的事實：用戶與ChatGPT等AI聊天機器人之間的互動，並不享有像醫師、律師或心理師那樣的法律保密權。他指出，許多使用者（特別是年輕族群）會把AI視為可以傾訴煩惱的對象，但這樣的行為目前處於法律空白地帶，潛藏高度的隱私風險。

奧爾特曼表示：

人們會與ChatGPT分享他們最私密的想法與情緒，例如人際關係或人生方向的困惑。但與專業諮詢不同，這些對話目前沒有法律上的保密保障。

這代表若未來涉及訴訟或調查，這些聊天紀錄可能在法律要求下被調出，對用戶造成潛在風險。

你的對話不一定保密 ChatGPT資料可能被法院調閱

這不僅是理論上的擔憂。OpenAI目前正在與《紐約時報》進行法律訴訟，對方要求該公司保留全球使用者的聊天記錄，甚至包括已被刪除的資料。儘管OpenAI已對這項法院命令提出異議，並認為這種要求「過於擴權」，但案件本身凸顯了現行AI資料儲存與法律管轄的衝突。

奧爾特曼進一步指出，隨著越來越多敏感議題被數位化，包括女性的健康資料與生育權等，都讓「數位對話的隱私保障」變得更加迫切。他舉例，在美國最高法院推翻「羅訴韋德案」後，許多用戶開始轉向更注重隱私保護的生理期追蹤工具，顯示民眾對個人資料的隱憂正不斷上升。

儘管OpenAI強調對話資料會在特定條件下刪除（例如免費用戶的紀錄將在30天內刪除），但奧爾特曼坦言，目前AI平台仍可能應法院或執法機構要求，保留或調閱使用者的聊天內容。節目主持人Theo Von也坦白自己因擔憂隱私問題，較少使用AI工具。奧爾特曼認同這種態度，並表示：

我們確實需要更明確的隱私與法律框架，才能安心地大規模使用這些工具。

這場對話提醒所有AI使用者：雖然AI方便、智慧、反應迅速，但它並非具備法律保障的專業諮詢對象。使用時的每一句話、每一項情感抒發，都可能成為未來的風險來源。如何安全使用AI、保護個人隱私，成為當代使用者必須認真面對的課題。

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如何安全使用ChatGPT？保護你的隱私與對話內容

既然與AI的對話不具法律保密性，輸入的內容也可能在特定情況下被保留或揭露，使用ChatGPT時更應提高警覺。以下是《網路溫度計DailyView》整理的幾項使用建議，協助你降低風險、保護個人隱私與資料安全：

1. 避免輸入個人隱私或敏感資訊：包括身份證號碼、家庭狀況、健康資料、財務資訊等，這些都不應輸入於AI對話中。

2. 不要將AI當作情感諮詢對象：ChatGPT無法提供心理治療，也無法理解複雜的人際情感。遇到情緒問題，應尋求真人協助。

3. 審慎對待每一次輸入：所有輸入內容都有可能被記錄或被調用，請先思考：

如果這段對話被公開，我是否能接受？

除非使用的是ChatGPT Enterprise或Teams等企業方案帳號，否則一般用戶的對話資料仍可能被保留、或在特定情況下被用於模型訓練或依法調閱。即使關閉聊天紀錄功能，也不代表資料完全隔離不被存取。

4. 高風險問題交給專業：AI不適合解決法律、醫療或財務問題，這些應交由具備資格的人員處理。

5. 定期檢視使用習慣：若你越來越常對AI傾訴心事，甚至仰賴AI做出決定，這可能是該停下來、重新思考的警訊。

6. 小心被AI的語氣誤導：ChatGPT有時會「自信地錯誤」，用非常肯定的語氣說出其實不正確的資訊。使用者應保持質疑態度，重要內容應進一步查證，不應完全照單全收。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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