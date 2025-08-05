黑雨．有片｜多區村屋水浸　傢俬電器恐報廢　愛驅被淹至車頭燈

天文台今早（5日）5時50分發出黑色暴雨警告，下午5時05分改發黃雨，天文台總部錄得雨量打破自1884年八月份單日最高紀錄。本港多區水浸，有住在大埔、錦田等區域的村屋居民在社交平台上傳影片和相片，指雨水和泥水不斷湧入單位，傢俬及電器報廢，亦有停泊在村內的汽車被淹浸。有居民全屋雜物浸在水中，他苦言「睇怕我又過咗5000年」。



有村屋嚴重水浸，停泊在地面的多輛汽車被淹浸至車牌高度，甚至蓋過車頭燈。（threads / @williamcfu）

有村屋地面單位內的傢俬及電器幾乎「全軍覆沒」，不少雜物浮在水面。（threads / @williamcfu）

雨水連同泥沙湧入屋內再到花園，水高至腳眼。（threads / @_kalok.f）

水位也不斷上漲，幾乎淹蓋牆壁插座。（threads / @_kalok.f）

多間村屋水浸 雨水湧入屋內高至腳眼

有居住大埔的村屋居民在今早（5日）近7時於threads帳號發帖指「搞唔掂，救命」，影片所見其單位受暴雨影響，雨水連同泥沙湧入屋內造成水浸。居民站在大門位置，水高至腳眼，幾乎淹蓋牆壁插座，情況嚴峻。有網民指「浸埋個電掣好危險」，提醒要「關總掣」以免漏電。

有錦田杜屋村居民地面車庫被雨水淹沒，水位幾乎淹沒輛愛驅的輪胎。（threads / amandaaahnc）

▼8月5日 1884年以來8月份單日雨量最高 ▼



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錦田杜屋村「四面環水」 愛驅恐報銷

錦田杜屋村居民上傳地下車庫被雨水淹沒的照片，水位至兩輛愛驅半個輪胎，直言希望「架車仲用到」。該居民同時又上傳住處附近情況，可見「四面環水」，亦有車被淹在水中，情況慘重。

錦田杜屋村「四面環水」。（threads / amandaaahnc）

錦田杜屋村「四面環水」。（threads / amandaaahnc）

錦田杜屋村「四面環水」。（threads / amandaaahnc）

全屋雜物浸在污水裏 居民：睇怕我又過咗5千年

有村屋嚴重水浸，停泊在地面的多輛汽車被淹浸至車牌高度，甚至蓋過車頭燈。地面單位內的傢俬及電器幾乎「全軍覆沒」，不少雜物浮在水面。發佈帖文的居民無奈稱「睇怕我又過咗5000年」。