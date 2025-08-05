黑雨｜渠務署：29宗水浸已全部清理　仍在處理餘下個案

天文台於今日（5日）上午5時50分再度發出黑色暴雨警告信號，隨後於下午5時05分改發黃色暴雨警告信號。渠務署表示，緊急事故控制中心已於昨晚10時35分啟動，並已派遣超過180支緊急應變隊伍處理水浸個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞容易引致水浸的地點。



渠務署於下午7時04分更新最新情況，指截至今日下午5時正，署方已確認29宗水浸個案，已全部完成清理。至於其他涉及主要道路的水浸求助個案，已大致完成處理。而仍在處理的餘下水浸求助個案，集中於沙田，大埔，元朗及北區，並分佈於不同地點，但不涉及主要道路。渠務署目標於短時間內盡快完成清理。



渠務署人員在中區列堤頓道清理渠道。（FACEBOOK「下水水」圖片）

觀塘偉發道近麗港城曾有水浸，已獲處理。（FACEBOOK「下水水」圖片）

錦上路錦榮花園的水浸已由渠務署清理。（FACEBOOK「下水水」圖片）

中區地利根德里的路面積水逐漸退去。（FACEBOOK「下水水」圖片）

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。