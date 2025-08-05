有中學教師疑向學生借錢拖欠逾8千元　校方：涉事教師已離職

《香港01》日前報道有學生在社交平台上發文指控，稱曾借貸共8,800元予校內教師，但涉事教師拖欠還款，並於今年中辭職及封鎖該學生即時通訊軟件對話功能。該教師曾任職的香港青少年培育會陳南昌紀念學校今日（5日）回覆表示，涉事教師已離職，校方已成立危機處理小組跟進事件，以及將事件呈報教育局。



有學生在社交平台上發文，指控學校中學教師疑借學生錢後不償還。（Threads截圖）

涉事學生日前向《香港01》指，事件中的教師當時任教體育科，於2024年4月及今年4月曾以「屋企人入醫院」、「屋企人有cancer（癌症）」、「未出糧無錢食飯」為由向他借錢，其間曾還部份款項，惟仍拖欠8,800元。

據悉，該教師曾任職香港青少年培育會陳南昌紀念學校。校方今日表示，相關教師已經離職，不便透露有關其個人私隱的資料。該校已成立危機處理小組跟進事件，及將事件呈報教育局，並為有需要的持份者提供適切協助及情緒支援。

校方亦稱，重視教師專業操守，所有人事聘任均符合有關程序，亦不時提示各教師必須履行《教師專業操守指引》重要性，如發現教師有違反教師專業的不當行為，將作出相應的紀律行動，保障學生福祉。

教育局稱，學校已啓動危機處理小組跟進，須向當局提交報告。 (資料圖片)

教育局早前回覆《香港01》表示，獲悉事件後已向學校了解，並要求學校就事件提交報告。如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。