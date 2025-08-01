有中學教師疑向學生借錢拖欠逾8千元　教局：學校已啟動危機小組

近日有學生在社交平台上發文指控，疑遭教師借錢後不獲償還。涉事學生向《香港01》表示，該教師於去年4月起，先後多次以不同理由借錢，包括無時間到櫃員機提款、「屋企人入醫院」，「屋企人有cancer（癌症）」等，至今拖欠8,800。而涉事教師於今年中左右已離職。



教育局指，學校現已啓動危機處理小組跟進，並須就事件向當局提交報告，如證實教師違反專業操守或違法，會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。



教聯會副會長、選委界立法會議員鄧飛形容，教師向學生借錢事件聞所未聞，雖然現有《教師專業操守指引》未有涵蓋到金錢或借錢的問題，但教師利用學生信任，作出不恰當行為，料屬專業失德。至於會否被教育局「釘牌」，他認為，難以估計懲處的程度，估計未至於需要被「釘牌」。



有學生在社交平台上發文，指控學校中學教師疑借學生錢後不償還。（Threads截圖）

涉事該教師報稱「屋企人有cancer（癌症）」、無時間提款

涉事學生今年中六畢業，他指，該名教師當時任教體育科，於2024年4月首次向他借錢，對方聲稱沒有時間到櫃員機取錢，透過WhatsApp短訊詢問，向他借200元至300元，同日獲即日還款。

其後，該名教師多次以「唔得閒」提款的理由，向他借取相約金額，但一直都有收到還款。對方亦曾以「屋企人入醫院」、「屋企人有cancer（癌症）」為由，合共向他借款4000元。

涉事學生說當時感到奇怪，「我有諗，呀sir搞咩呀？你屋企人嘅事入醫院，唔係應該你自己幫手？做咩要搵學生啫？」他說，該名教師以WhatsApp短訊向他稱，「唔好意思，醫院上費用仍欠2000元，你有能力幫我？我一次過還返畀你」，令他感到難以拒絕，「好似我唔幫佢，我就會錯硬咁」的感覺。

他指，該教師其後有繳還4000元「醫藥費」，但之後以「未出糧無錢食飯」等各種理由續借錢，最後一次發生於今年4月，至今拖欠共8,800元，亦未能成功聯絡。他說，考完文憑試後，返學校才發現該老師已辭職，於是才向學校反映事件。

教育局稱，學校已啓動危機處理小組跟進，須向當局提交報告。 (資料圖片)

教育局：學校已啓動危機處理小組跟進 須向當局提交報告

涉事學生稱，在社交平台發帖文後，卻發現有不少來自其他學校的學生及學校職員留言稱有相同遭遇。他認為，不滿教師利用學生的信任，「表面上就好似個正常人囉」，並直斥其「虛偽」。

教育局表示，獲悉事件後已向學校了解，並求該校就事件要提交報告。學校現已啓動危機處理小組跟進，並就事件通知相關家長。教育局稱重視教師的專業操守，如教師被證實違反專業操守或違法，會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。《香港01》曾向該學生就讀的中學查詢，未獲回覆。而涉事教師與學生的手提號碼，記者曾嘗試致電，但電話已暫停服務。

大家都感到匪夷所思，點會問學生借錢？ 鄧飛

教聯會副會長鄧飛指，認為教師向學生借錢事件「聞所未聞，從來無聽過」。(資料圖片)

議員形容事件匪夷所思 料屬專業失德 懲處程度難評估

教聯會副會長、選委會立法會議員鄧飛坦言事件是「聞所未聞，從來無聽過」，「大家都感到匪夷所思，點會問學生借錢？」。他續稱，社會一般對教師道德都有期望，認為教師問學生借錢、不論金額多寡，都是非常不恰當行為，「你仲要講無錢食飯，教師人工點會無錢食飯啊？」，「你到底搞咩搞到自己無錢食飯，份糧都唔夠？」。

鄧飛表示，暫見《教師專業操守指引》未有涵蓋到金錢或借錢的問題，基於大眾共識下，倘若教師有向學生借錢，是學生好心信任教師，涉事教師「係利用咗學生對佢嘅信任，行為非常不恰當！」。他料借錢行為有很大機會屬專業失德，但至於會否「釘牌」或其他懲處，他指事件過於「離奇」、難以估計其處罰，但料未至於需要「釘牌」。

校方聘任前須向前僱主查表現屬「慣例」

據教育局通告，目前學校在聘請新教職者或非教職員時，都需要查閱應徵者的前任僱主發出的服務證明書及向前僱主查詢其工作表現，包括是否曾被或正被調查有關其專業失德的指控。

對於有其他人在網上指涉事教師有前科，質疑為何有學校繼續聘任？鄧飛稱，新學校在聘任前、向前僱主查詢教職員紀錄已是慣例，不過對於前僱主的反饋，新學校是否取信就取決於新學校校長。

鄧又指，目前學生應向教育局投訴，以示公證方便教育局成立個案調查，同時讓該教師有辦解及申訴的機會。