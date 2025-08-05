九龍城私人屋苑維修工程疑圍標涉款4000萬　競委會搜查四個處所

競委會表示，九龍城區一個私人屋苑的維修工程疑涉嫌圍標，有顧問公司夥同工程承辦商，意圖操控投標結果，並以暴力手段抑制投標，阻撓其他有意投標的承辦商遞交標書，投標金額高達約4,000萬港元。競委會今早(5日)展開執法行動，搜查四個處所，調查仍在進行中。



競委會表示，九龍城區一個私人屋苑的維修工程疑涉嫌圍標。（資料圖片）

競委會：顧問公司夥同工程承辦商意圖操控投標結果

競委會表示，今早展開執法行動，根據法庭手令搜查四個處所，包括一間工程承辦商及一間顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。案件涉及九龍城區一個私人屋苑的維修工程招標，投標金額高達約4,000萬港元。

案情指，有關公司於該工程招標期間涉嫌圍標，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。 競委會早前接獲轉介個案，經深入跟進後，發現有顧問公司夥同工程承辦商，意圖操控投標結果，並以暴力手段抑制投標，阻撓其他有意投標的承辦商遞交標書。

競委會行使強制權力 要求有關各方交出文件和資料

競委會在信納個案存在合理因由懷疑有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。在今日的行動，競委會除了持法庭手令搜查處所外，亦行使了其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊以提供相關資料。競委會亦已接觸該屋苑的業主立案法團，並保持緊密聯繫。由於調查仍在進行，競委會不排除再採取執法行動。

競委會指，由於調查仍在進行當中，現階段不會就相關行動作進一步評論。競委會強調，進行調查並不表示對個案已有定論。競委會指，將打擊以反競爭手段圖利，損害業主權益的違法行為，致力維護樓宇維修業界公平競爭的環境。