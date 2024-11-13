涉申政府資助時圍標、合謀定價等　競委會今搜查涉案6個處所

競爭事務委員會正調查一項政府資助計劃懷疑反競爭行為，涉案公司及人士，在向申請「第三方物流服務供應商資助先導計劃」的企業提交物流科技方案的報價時，涉嫌圍標、合謀定價、編配顧客及交換影響競爭的敏感資料。競委會今早（13日）展開執法行動，並根據法庭手令搜查6個處所，包括一間資訊科技服務供應商的註冊地址，以及5名人士的住所。



競爭事務委員會。（資料圖片）

競委會早前接獲香港生產力促進局轉介個案，指該先導計劃部分申請呈現可疑之處。競委會在信納個案存在合理因由懷疑有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

競委會稱，在今日的行動中，競委會除了執行搜查令，亦行使了《條例》所賦予的其他強制權力，要求有關各方交出文件和資料及出席競委會聆訊，以提供與個案相關的資料。由於調查仍在進行當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。

競委會重申，致力打擊企圖濫用公帑的反競爭行為，是競委會的執法重點之一，提醒所有企業絕不可與競爭對手圍標、合謀定價、瓜分市場或交換影響競爭的敏感資料，而可能已從事或牽涉入反競爭行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。