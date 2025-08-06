郭鳳儀父涉圖處理逃者資金案10.8開審　多國領事到庭旁聽

已流亡美國現正遭警方國安處通緝的郭鳳儀，其六旬父親被指年初曾協助她更改保單內容，及企圖提取保單結餘，被控「企圖處理潛逃者的資金」罪。郭父今（6日）於西九龍裁判法院否認控罪，案件排期於今年10月8日開審，料審2天。多國領事今有到庭旁聽



被告郭賢生（68歲，商人），被控《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月4日至2025年2月27日，在香企圖處理屬的資金，或其他財務資產，即一份壽險及綜合人身意外保險單，保單可取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。根據條例，「企圖控制潛逃者的資金」罪最高可監禁7年。

被告郭賢生早前在高等法院獲准保釋。(資料圖片/朱棨新攝)

多國領事有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

多國領事有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

郭鳳儀是警方國安處通緝的人士之一。（警方網頁圖片）

辯方不爭議警誡供詞自願性

控方指，警方已完成調查，被告隨即表示不認罪。總裁判官蘇惠德將案件排期在今年10月8日開審，料審2天。控方擬傳召7名證人，辯方不爭議警誡供詞的自願性。

蘇官表示應不會審理此案

辯方大律師關文渭稱，高院早前處理保釋申請時，披露過抗辯理據，詢問屆時將由誰任主審法官。蘇官聞言表示他應該不會審理此案。

郭鳳儀是香港民主委員會執行總監，她已流亡美國，現正被警方國安處通緝。

案件編號：WKCC 1888/2025