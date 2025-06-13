郭鳳儀父被控圖處理潛逃者資金案　案件押後再訊待保險公司文件

正流亡海外及被國安處通緝的郭鳳儀，其父親涉協助郭更改保險單內容及企圖提取保單結餘，被控《維護國家安全條例》下的「處理潛逃者的資金」，案件今（13日）於西九龍裁判法院再訊，控方指，已向保險公司申請索取文件，但因文件尚未準備好，故申請將案件押後至8月6日，獲裁判官批准，期間被告准繼續保釋。辯方庭上亦指，已要求索取保險公司的文件及口供，但現時仍然未取得該些資料。



被告郭賢生（68歲，報稱商人），被《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月4日至2025年2月27日，在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

案件今在西九龍裁判法院再訊後，被告郭賢生(黑褲)離開法院。(陳蓉攝)

高院法官上月批准被告保釋，條件包括被告提供20萬元保釋金，另其子提供現金人事擔保20萬元。此外，被告在保釋期間不可離港、每天到警署報到、不可聯絡控方證人，及不得與郭鳳儀聯絡。

案件編號：WKCC1884/2024