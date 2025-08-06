內地男來港用高德地圖APP接客賺錢　認違反逗留條件等3罪囚2月

內男子以訪客身份來港後，透過內地網約車平台「高德地圖」在港載客取酬，卻碰上警方「放蛇」被捕，並被控以駕駛出租車非法取酬等三罪，案件今（6日）在九龍城裁判法院答辯，被告承認全部罪名，求情稱在內地亦有駕網約車賺外快，因不熟悉香港法律才會干犯案。裁判官陳志輝判刑時考慮被告坦白認罪，判其入獄2個月及停牌1年。



被告葉海（41歲，持雙程證，無業）承認違反逗留條件、駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，及沒有第三者保險而使用車輛等3罪，指他於今年7月7日，在油麻地御金國峰地下，違反今年7月4日對他施加的有效逗留條件，即只准以訪客身份在港，但他卻駕駛出租車取酬載客，亦疑未有有效的第三者保險。

被告葉海在九龍城法院承認違反逗留條件等3罪，被判囚2月停牌1年。(資料圖片)

在內地亦有用網約車軟件賺外快

辯方求情指，是一名商人，以旅客簽證來港，他於內地亦會以網約車軟件賺取外快，因為不熟悉香港法律，在香港如常使用該軟件，才會干犯有關罪行，望法庭輕判。

警方在反無片的士行動中拘捕被告

案情指，警方在2025年7月7日執行反無牌的士行動，並使用手機應用程式「高德地圖」召喚私家車，從油麻地往長沙灣。同日上午11時許，被告駕駛私家車出現，車牌號碼與警方預約的車輛一致。「放蛇」警員上車後，被告按預約行程到指定地點。警員收到應用程式的費用通知，並在長沙灣順寧道附近截查被告。

被告以旅客身份來港

警方翻查紀錄後發現被告持雙程證，以旅客身份抵港，只准逗留7天，但不准在港進行任何商業業務，遂拘捕被告後，被告警誡下保持緘默。

案件編號：KCCC1719/2025