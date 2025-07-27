網約車規管｜陳美寶：車輛牌照不能無上限　以防平台割喉式減價

政府早前向立法會提規管網約車立法框架建議，所有網約車平台、司機及車輛均須取得牌照。運輸及物流局局長陳美寶今（27日）在電台節目中表示，為防業界出現惡性競爭如「割喉式減價」，不能無上限發放網約車車輛牌照。至於平台及司機牌照，當局則傾向不設上限，希望在市場中引入競爭，提升服務質素。



運輸及物流局局長陳美寶表示，為防業界出現惡性競爭，當局會限制網約車車輛的牌照上限。（運輸及物流局圖片）

陳美寶：有其他地區無限量發牌致割喉式減價

陳美寶解釋，點地點交通服務的載客效率不高、道路承載有限，不能無限量發放網約車實輛牌照。她又說以往看到其他地區因平台太多及無限量發牌，令行業有惡性競爭，甚至是「割喉式減價」，除了影響司機收入，亦阻礙有質素司機入行，因此不會對網約車車輛無限量發牌。

她指如果司機已通過的士駕駛筆試，則已滿足作為網約車司機規定。當局計劃改善的士筆試，吸引更多新人入行。她期望規管網約車平台後提供多一個選擇，令本地司機收入更穩定。

陳指，若司機已通過的士駕駛筆試，則已滿足作為網約車司機規定。。（資料圖片）

不希望有炒賣網約車車牌情況

框架建議網約車車齡不可超過7年，陳美寶指該項標準從參考海外做法，例如部分地區規定不可超過5年，部分地區則規定不可超過8年。她指當局會留意社會不同聲音，多聽市民意見。

對於有的士業界建議網約車牌應透過競投發出，陳美寶指，網約車作為輔助工具，不希望衍生炒賣情況，以免失卻提升服務的初心。當局會規定網約車牌不得轉讓，平台、司機及車輛三方的牌照亦會設有年期限制，以便政府有需要時可以停牌，甚至收回牌照。

她指，政府計劃在今年第三季提交主題法修訂、明年上半年通過通過附屬法例，落實牌照條款及規管細節，下半年則開始發牌。