貿發局副總裁張淑芬10月升職「坐正」：持續為港經濟注入不竭動力

貿易發展局理事會今日（6日）宣布新總裁人選，委任副總裁張淑芬「坐正」，10月1日履新，接替行將退休的總裁方舜文。張淑芬表示，全球經貿瞬息萬變，會和貿發局團隊繼續與時俱進，發揮香港作為環球商業樞紐的獨特優勢，持續為香港經濟注入不竭動力。



貿易發展局副總裁張淑芬10月1日履新總裁，她表示會和貿發局團隊繼續與時俱進，發揮香港作為環球商業樞紐的獨特優勢。（貿發局提供圖片）

馬時亨：張淑芬果敢、創新、具魄力

貿發局主席馬時亨表示，張淑芬是一位果敢、創新、具魄力的領袖，多年來與中小企攜手同行，提升香港商貿影響力，成績斐然。「我深信她將引領貿發局開創新篇，秉持創新與務實並重精神，進一步鞏固香港作為全球經貿橋樑優勢，助力企業開拓無限商機。」

張淑芬服務貿發局逾30年，於2022年擢升副總裁，掌管展覽及數碼業務。貿發局指她成功推動多個展覽成為全球首屈一指採購盛會，並引領數碼商貿革新，為中小企創造機遇，聯通全球買家，引領貿發局成為全球頂尖貿易推廣機構。

馬時亨（中間右）讚總裁張淑芬（右六）是一位果敢、創新、具魄力的領袖，他感謝方舜文（中間右）過去多年的傑出貢獻，讚揚她協助業界拓展全球版圖。（貿發局提供圖片）

張淑芬說：持續為香港經濟注入不竭動力

張淑芬說：「我深感榮幸，更知重任在肩。全球經貿瞬息萬變，我和貿發局團隊，必定繼續與時俱進，發揮香港作為環球商業樞紐的獨特優勢，以創新驅動變革，全方位聯繫本地、內地及國際商界，為企業締造更廣闊商機，持續為香港經濟注入不竭動力。」

貿易發展局總裁方舜文即將退休。（貿發局提供圖片）

馬時亨感謝快將退休的方舜文過去多年的傑出貢獻，讚揚她協助業界拓展全球版圖，深化國際聯繫，克服各項挑戰，為貿發局奠定堅實基礎，並祝願她退休生活充實愉快。