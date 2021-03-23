區諾軒襲警刑期覆核　控方指區罵警毅進仔未道歉　官改判囚9星期

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-23 15:18

前立法會議員區諾軒於前年7月一次在旺角的警民衝突中，用咪高峰敲警員的長盾，和用「大聲公」向警司高振邦叫喊，被裁定兩項襲警罪成，被判社會服務令140小時。律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出覆核，案件今（23日）作聆訊。律政司指，區當時阻礙警方清場，又要求警員停止執行職務，直指其要求無理，亦無實質內容，而區亦沒有真誠悔意，其道歉只局限於案發時的言辭不當和粗言穢語，未曾就襲擊及以粗言如罵警員「毅進仔」等一事致歉。上訴庭聽畢陳詞後，改判區入獄9星期。

被告區諾軒，被裁定於2019年7月8日凌晨，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦。區諾軒早前就定罪提出上訴，被高等法院法官潘敏琦駁回。

2019年7月8日九龍遊行至晚上旺角的衝突經過。(詳看下圖)

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認為未有特殊情況可免監禁

律政司的代表陳詞指，原審裁判官低估本案嚴重性，又指襲警一般都是判囚或禁閉式刑罰，本案未有特殊情況，令區可被判非監禁式的刑罰。

用語言行動阻警清場

律政司續指，案發時警員進行清場，以重開馬路。惟區以議員身份，用言語和行動阻礙警方清場。又用粗言罵警員，甚至提出的要求亦是口號式，沒有實質內容。想叫停警方行動，但未能提供原因。對於區聲稱當時是和警員溝通，律政司指區當時是發洩和謾罵。

律政司一方又認為，區諾軒未有真誠悔意。他只就案發時的言辭不當和粗言穢語道歉，但未有就襲擊警員，甚至就罵警員是「黑警」和「毅進仔」道歉。

案件編號：CAAR2/2020