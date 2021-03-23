房協斥2.7億購粉嶺全幢工廈作區域辦事處　銅鑼灣總部亦將放租

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-23 16:17

房協正在新界發展專用安置屋邨，包括位於粉嶺百和路、洪水橋及古洞北項目。《香港01》發現，房協3月初以約2.7億元，購入粉嶺川田工貿廣場二期全幢物業。房協回覆查詢時表示，將購入上述整座物業，以在新界區作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜。 據了解，房協亦會將現時位於銅鑼灣世界貿易中心、於94年買入的總辦事處放租。

房協今年以約2.7億元，購入粉嶺川田工貿廣場二期全幢物業。（Google地圖）

根據土地註冊處資料，房協在3月份以約2.7億元，購入位於粉嶺樂業路5號的川田工貿廣場二期。

將處理專用安置屋邨銷售事宜

房協回覆查詢時指，為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜。

目前房協在新界區正在發展的專用安置屋邨，包括位於粉嶺百和路、洪水橋及古洞北的項目，預計將於未來十年相繼落成，提供超過6,000個公營房屋單位。

總樓面面積達4萬多平方尺

房協表示，將購入位於粉嶺的川田工貿廣場二期整座物業，並已於2021年3月初與該物業的業主簽定買賣合約，成交價約為港幣2.7億港元。物業位於粉嶺安樂村工業區，樓高9層，總樓面面積為4萬多平方尺。

翻查資料，川田工貿廣場2期全幢原由華基地產投資有限公司持有，是全新的工廈。有報道曾指，原業主擬拆售單位，但後來獲買家洽購，故整幢放售。

此外，據了解房協亦將放租自置的總辦事處物業，即位於銅鑼灣世貿中心28至30樓辦公室，但未知是否三層皆放租或只將部份樓層出租。翻查資料，房協世貿辦事處於94年買入，當時作價近2.5億元。