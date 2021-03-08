房協延長商戶租金寬減75%　為期半年至9月30日　料收入減1.3億

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新冠肺炎疫情持續一年多，房協指再度延長向轄下約480個合資格商戶及停車場營運商提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，將由4月1日起至9月30日。若商戶因應防疫措施停業，可申請在停業期間全額租金減免。房協料，措施將減少約1.33億元租金收入。

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香港房屋協會宣布，其執行委員會已批准再度延長向轄下約480個合資格商戶及停車場營運商提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，由2021年4月1日至9月30日。如合資格商戶因政府的防疫措施而被指令於上述期間停業，可向房協申請在停業期間全額租金減免。此外，房協轄下約580個商用車輛月租戶亦可於上述期間申請減免75%的租金。

2019年至今　租金收入減約3.7億元

房協預計今次措施將減少約1.33億元租金收入。而自2019年10月起，房協已分階段推出多次紓困措施，為商戶、停車場營運商及商用車輛月租戶提供租金寬減，租金收入已減少3.76億元。房協行政總裁陳欽勉表示，面對經濟還未走出衰退，房協再度延續租金寬減措施，支持轄下商戶繼續營運，期望經濟情況及營商環境在下半年可逐步改善。

房協延續租金寬減措施。（資料圖片）

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