10年最強沙塵暴襲內地北部　港周末吹北風　天文台：或帶懸浮粒子

內地北方多個省市出現近日出現沙塵天氣，北京等多個地區被漫天黃沙籠罩。內地中央氣象台表示，這次沙塵天氣過程是近10年來最強，沙塵暴範圍也是近10年來最大，預料沙塵天氣要到明天（17日）才開始逐漸減弱消散。
不少市民擔心內地沙塵暴會否影響本港，天文台指，一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，屆時本港會轉吹北至東北風，北風有機會把內陸地區的懸浮粒子吹至本港，但是否沙塵來襲，則要視乎當時情況。
內地中央氣象台指，自周日（14日）以來，西北地區、華北、東北地區西部及山東、河南北部等地出現大範圍揚沙或浮塵，其中內蒙古、甘肅西部、河北北部、北京等地部分地區出現沙塵暴或強沙塵暴。至今日（16日）北京沙塵天氣亦繼續，下午將再次出現浮塵天氣，料沙塵天氣將於明天開始逐漸減弱消散。
北京市受沙塵暴吹襲，大部份地區能見度少於1公里，逾百班航機要取消，成近10年最強的一次沙塵暴。中國生態環境部公布，隨沙塵逐步南下，影響範圍可能波及華中、長三角中北部地區。
中央氣象台解釋，今次沙塵主要源於蒙古國，並指去年入冬以來，蒙古國和內地西北地區降水量較常年同期偏少，地表無積雪覆蓋，大範圍裸露地表為沙塵天氣提供有利的沙源條件。加上由周日起，大氣環流出現劇烈調整，蒙古氣旋快速發展並東移，大風捲揚起的沙塵，隨上升氣流輸送到高空，並在高空和地面偏北大風引導下，影響內地大範圍地區。
天文台科學主任黎宏駿昨回覆《香港01》查詢時表示，本港未來數天主要受偏東氣流影響，主要吹東風，至周五轉吹東至東南風，則主要從海洋吹往沿岸，故未受內陸影響。雖然近周末本港能見度較低，但主要是因潮濕的海洋氣流帶來水氣，致早晚沿岸有薄霧。他指，沙塵暴目前距離本港甚遠，會密切監察其對本港的影響。
一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，黎宏駿指屆時轉吹北至東北風，北風有機會把內陸地區的懸浮粒子吹至本港，但是否沙塵則要視乎當時情況。
本港天氣方面，天文台預測現時影響華南沿岸的偏東氣流，會在未來一、兩日逐漸被一股較潮濕的海洋氣流取代。本周中後期日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。預料一股東北季候風會在周日（21日）抵達廣東沿岸，並在下周初為該區帶來較涼的天氣。
天文台料周四（18日）起至周六（20日），沿岸均有薄霧，三日相對濕度亦高見95%。周六亦是廿四節氣中的「春分」，天文台料周六氣溫介乎22至28度，或成自2013年錄得28.3度後的最熱「春分」。
天文台預測現時影響華南沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股較潮濕的海洋氣流取代，本周中後期日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。（天文台網頁截圖）