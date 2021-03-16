10年最強沙塵暴襲內地北部　港周末吹北風　天文台：或帶懸浮粒子

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-16 17:01

內地北方多個省市出現近日出現沙塵天氣，北京等多個地區被漫天黃沙籠罩。內地中央氣象台表示，這次沙塵天氣過程是近10年來最強，沙塵暴範圍也是近10年來最大，預料沙塵天氣要到明天（17日）才開始逐漸減弱消散。 不少市民擔心內地沙塵暴會否影響本港，天文台指，一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，屆時本港會轉吹北至東北風，北風有機會把內陸地區的懸浮粒子吹至本港，但是否沙塵來襲，則要視乎當時情況。

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內地中央氣象台指，自周日（14日）以來，西北地區、華北、東北地區西部及山東、河南北部等地出現大範圍揚沙或浮塵，其中內蒙古、甘肅西部、河北北部、北京等地部分地區出現沙塵暴或強沙塵暴。至今日（16日）北京沙塵天氣亦繼續，下午將再次出現浮塵天氣，料沙塵天氣將於明天開始逐漸減弱消散。

北京市受沙塵暴吹襲，大部份地區能見度少於1公里，逾百班航機要取消，成近10年最強的一次沙塵暴。中國生態環境部公布，隨沙塵逐步南下，影響範圍可能波及華中、長三角中北部地區。

中央氣象台解釋，今次沙塵主要源於蒙古國，並指去年入冬以來，蒙古國和內地西北地區降水量較常年同期偏少，地表無積雪覆蓋，大範圍裸露地表為沙塵天氣提供有利的沙源條件。加上由周日起，大氣環流出現劇烈調整，蒙古氣旋快速發展並東移，大風捲揚起的沙塵，隨上升氣流輸送到高空，並在高空和地面偏北大風引導下，影響內地大範圍地區。

天文台科學主任黎宏駿昨回覆《香港01》查詢時表示，本港未來數天主要受偏東氣流影響，主要吹東風，至周五轉吹東至東南風，則主要從海洋吹往沿岸，故未受內陸影響。雖然近周末本港能見度較低，但主要是因潮濕的海洋氣流帶來水氣，致早晚沿岸有薄霧。他指，沙塵暴目前距離本港甚遠，會密切監察其對本港的影響。

一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，黎宏駿指屆時轉吹北至東北風，北風有機會把內陸地區的懸浮粒子吹至本港，但是否沙塵則要視乎當時情況。

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本港天氣方面，天文台預測現時影響華南沿岸的偏東氣流，會在未來一、兩日逐漸被一股較潮濕的海洋氣流取代。本周中後期日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。預料一股東北季候風會在周日（21日）抵達廣東沿岸，並在下周初為該區帶來較涼的天氣。

天文台料周四（18日）起至周六（20日），沿岸均有薄霧，三日相對濕度亦高見95%。周六亦是廿四節氣中的「春分」，天文台料周六氣溫介乎22至28度，或成自2013年錄得28.3度後的最熱「春分」。