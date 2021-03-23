本地「郵輪遊」望6月推出　船上將設隔離房　三日兩夜不出公海

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-23 19:18

去年新冠肺炎疫症衝擊全球多個地方，去年二月，載客郵輪「鑽石公主號」停泊於日本橫濱期間，有旅客疑為確診者並迅速將病毒傳播到船上不同地方，船上最終有170多人受到感染，郵輪假期一下子令人人心惶惶。 一年過去，新加坡、台灣相繼於境內，推出郵輪遊，容許當地居民重新感受出海旅遊。據《香港01》了解，有本地旅行社正與兩間郵輪公司合作，計劃推出本港的海上郵輪假期，現時討論到細節階段。若一切順利兼在疫情受控下，預計最快可於暑假前，大約6月再度推出郵輪之旅。 旅遊業界透露，預計郵輪遊可推出3日2夜行程，強調只會於本港海域航行，不涉及其他地方，以確保安全。

旅遊業議會主席黃進達表示，疫情若進一步穩定下，相信下月復活節前後，本地旅遊將可以進一步放寬重新出發，開始初期將會跟去年重開的本地遊措施相似，同樣要嚴守30人以下旅行團。（歐嘉樂攝）

旅遊業議會主席黃進達表示，郵輪公司一直積極與本地旅行社商討，重開海上旅遊假期事宜。現時新加坡、台灣的郵輪遊已經運作多月，過程順利，加上郵輪公司已做足多項防疫措施，包括高強度消毒、並將乘客的接載量，減至低於1,000人，「同埋佢哋唔會賣艙內房，全數只會出售窗口房，相對安全。同埋佢哋已經準備好晒啲隔離房間，通風系統跟其他房完全唔相連，唔會再發生上年日本嘅事」。

黃續說，經過一年的防疫經驗，船公司及其他行業會更小心，所有公用地方將會設有人流限制，估計郵輪應該與其他設施一樣安全，「上年就冇經驗，而家有晒經驗都知道點做嘅，佢哋的確好想快啲安全咁開返。」

郵輪世界夢號。（資料圖片／鄭子峰攝）

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旅遊業界料復活節前後可復辦本地遊

黃進達又表示，疫情若進一步穩定，相信下月復活節前後，本地旅遊將可進一步放寬重新出發。他估計，本地遊重啟初期，將會跟去年重開時的本地遊措施相似，同樣要嚴守每團人數30人或以下，旅遊車只能坐半滿，而旅客除要全程戴上口罩及量度體溫等。

另外， 旅遊業議會亦提出建議，將要求所有負責帶團的領隊，需得到14日內的新冠肺炎檢測陰性報告，才能正式帶團，可能會再進一步要求他們在工作前後，每14日定期檢測，確保安全。他又指，旅行社會為旅客在景點登記個人資料，或協助登記「安心出行」程式等。

東瀛遊執行董事禤國全表示，公司的確與郵輪公司傾談海上旅遊事宜，現時已經積極籌備當中，若疫情穩定，得到政府同意下，相信夏天前後可以啟航。（張浩維攝）

東瀛遊︰乘客上船後要做快速測試

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前的確與郵輪公司商談郵輪遊安排，現時已經積極籌備當中，若疫情穩定，在得到政府同意下，相信夏天前、後可啟航。他說，現時初步計劃，郵輪遊乘客要於船上做快速測試，乘客上船前亦會要求接受檢測；另外，會安排旅客分批進食，盡量不會安排在一個大環境聚餐，而船上其他遊樂設施會做足人流管制，為旅客安心做準備。

禤國全續說，船上工作人員需先行到港接受21日檢疫，檢測報告為陰性後，會全程留在船上等候工作，確保安全。他強調，旅行社與船公司並非冒險，「呢個唔係冒險嘅決定，冇做足先要驚嘅啫，因為已經好安全，我哋係好有信心，郵輪公司已經做到好足。」