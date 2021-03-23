Flycation｜HK Express與東瀛遊下月推日落飛行體驗　票價約900元

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-23 17:54

疫情持續超過一年，一向愛到外地旅遊的港人相信已經磨拳擦掌，希望盡快可「飛出去」。去年本港疫情相對穩定期間，本港兩間航空公司先後推出空中飛行體驗（即flycation)，吸引不少熱愛飛行的市民參與。 近日本港疫情再趨穩定，有旅行社與航空公司合作，計劃最快4月25日再推環港遊空中之旅，價格與去年相若，兩人收費1,788元起，即每位計最低894元；五月將有另外兩班flycation環港遊客機推出，會安排於周六、日飛行。 東瀛遊執行董事禤國全表示，過去13個月行業差不多接近停頓，希望今次本地旅遊可以逐步復甦，「同事都太耐冇正式開工，其實一直以來已經構思咗好多唔同產品，只係爭撳掣嗰下，今次可以加埋迪士尼嗰啲合作，相信有吸引力，好似去咗外地咁旅行。」

東瀛遊將於下月25日（星期日）與Hong Kong Express（香港快運）再度合作推出環港遊flycation。

東瀛遊將於下月25日（星期日）與Hong Kong Express（香港快運）再度合作推出環港遊flycation，行程與去年底的首次本港環港遊相似，於下午四時出發，航程約1.5小時，乘客可以在飛機上，欣賞日落美景以及與機組人員玩小遊戲。

東瀛遊表示，今次將會與日本國家旅遊局香港辦事處合作，送出日本主題的禮品，票價兩位計，連稅1788元起，讓香港人再次「飛出去」。若一切順利，五月將會有另外兩班環港遊客機推出，同樣於周六、日飛行。

▼去年Flycation香港遊圖輯▼

+ 8 + 8 + 8

乘客上限為客機載客量一半 每班機料最多100餘名額

參與人數與去年的環港遊差不多，同樣是以每行3個人為一組，機上只會安排坐半滿，即大約100多人。環港遊乘客到達機場之後，航空公司及機場人員會協助到指定登記處安排上機，盡量與其他旅客相隔。雖然現時香港正開始新冠肺炎疫苗接種計劃，現時環港遊Flycation並不會要求乘客打針後才准上機。旅行社又計劃，今次環港遊會與迪士尼、昂坪360及酒店等同業合作。

東瀛遊執行董事禤國全表示，過去13個月行業差不多接近停頓，希望今次可逐步復甦，市民在不能外出旅遊時，仍然感受到外遊氣氛，「同事都太耐冇正式開工，其實一直以來已經構思咗好多唔同產品，只係爭撳掣嗰下，今次可以加埋迪士尼嗰啲合作，相信有吸引力，好似去咗外地咁旅行。」