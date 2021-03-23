撰文： 王潔恩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-24 00:07

新冠肺炎疫情持續，政府今天晚上（23日）公布，再多8個地方需要強制檢測，其中位於香港仔的東華三院蕭旺李滿福幼兒園，由於爆發流感樣疾病個案，故該校亦被納入強制檢測公告。西營盤有4幢樓宇，污水樣本呈樣性亦「入圍」要強檢。 另外，根據衞生防護中心公布最新患者住所及行蹤，有2棟確診大廈上榜，分別是藍田平田邨平善樓及香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸。

港府表示，將軍澳寶盈花園第2座、中西區富景花園第1及2座，以及深水埗南昌街67及69號，由於新增一宗或以上確診個案，因此需要強制檢測。

西營盤四大廈污水樣本呈陽性 幼兒園要強檢

此外，有四幢大廈因污水樣本檢測呈陽性，同樣被納入強制檢測公告，包括西營盤第三街 康和花園、西營盤時利樓、西營盤利安大廈，以及西營盤良基大廈。

另外，香港仔東華三院蕭旺李滿福幼兒園爆發流感樣疾病個案。政府表示，由於流感樣疾病徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

增設流動採樣站 延長流動採樣站服務日期

港府指，明日會在將軍澳寶盈花園增設流動採樣站，而位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站，亦會延長服務日期至3月25日。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

未交代源頭不明個案行蹤

此外，衞生防護中心周更新患者居住地點，藍田平田邨平善樓一名88歲老翁（個案編號#11407）確診，他在本月17日發病，屬不明源頭個案。衞生署最新資料未有交代患者過去14日行蹤，但據日前疫情記者會上公布，他曾於本月8日至14日每日到啓田商場「潮福龍蝦專門店」飲茶，茶樓早前已有兩宗確診個案，包括一名62歲女士（個案編號#11360），她本月9日發病，19日確診，現已出院。

香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸有一名37歲男住客（個案編號#11409）確診，他從菲律賓抵港，本身沒有病徵，屬輸入個案。