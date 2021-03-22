強制檢測｜半山添寶閣等5廈上榜　九龍塘迦南幼稚園逾300師生強檢

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 17:39

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，今日(22日)新增18宗確診個案，當中包括2宗源頭不明個案。另外，衞生防護中心公布至少5棟大廈因有確診者居住而被納入強制檢測，包括半山堅道添寶閣、西營盤高街Kensington Hill等。 另外，今日源頭不明個案中包括一名於茶果嶺道地盤工作的文職人員，該地盤為土木工程拓展署海堤及航道維修保養，亦納入強制檢測公告，約100位工作人員須檢測。而九龍塘窩打老道的迦南幼稚園因爆發上呼吸道感染，亦須強制檢測，涉及300多名學生及30名職員。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，本港今日新增兩宗源頭不明個案，包括一名兼職司機，主要是早更工作，在藍灣半島交車。他居於小西灣邨瑞樂樓，該大廈亦納入強制檢測公告。

另一名源頭不明個案個案為地盤文職人員（#11398），居於黃大仙曉暉花園第三座，故該大廈亦須強制檢測。病人於茶果嶺道地盤工作，該地盤為土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約，編號是CV/2016/01。由於屬工作地點，亦須強制檢測，涉及約100位工作人員，亦須停工14日；而與病人同一辦公室的10人則須檢疫。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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與其他個案相關的強制檢測地點方面，包括半山堅道43-45號添寶閣、西營盤高街98號Kensington Hill，以及堅道99號豐樂閣。幼稚園方面，由於九龍塘窩打老道的迦南幼稚園爆發上呼吸道感染，暫涉及6名學生，故亦須強制檢測；300多名學生及30名職員。

另外，一名居於強制檢測大廈藍田平田邨平善樓的88歲翁初步確診。他為退休人士，與大廈另一確診人士所居的單位不同單位及層數；他曾赴啓田商場潮褔龍蝦專門店。

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