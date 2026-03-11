香港流行文化節4.17開幕　「流行盲盒」打卡、《十兄弟》變身潮玩

由康文署主辦的第四屆「香港流行文化節」將於4月17日開幕，今年以「超乎想像」為主題，舉行約20個節目、逾120場活動，涵蓋多元舞台表演、電影放映及專題展覽等。其中，大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand》將於4月25及26日在尖沙咀文化中心露天廣場及梳士巴利花園草地舉行。同場設有戶外裝置「流行盲盒」，由知專設計學院策劃，重塑民間故事《十兄弟》的玩物、重現香港霓虹街景等。大會指，現場共設四個各具特色的展櫃，包括以民間故事《十兄弟》為靈感打造全新玩藝 IP，配合原創漫畫故事，讓家傳戶曉角色變身潮流玩物。



揭幕節目「夢之深境」音樂會將於4月17及18日舉行，由二胡演奏家朱芸編與本地音樂人馮穎琪策劃。（鄭子峰攝）

揭幕節目「夢之深境」音樂會將於4月17及18日舉行，由二胡演奏家朱芸編與本地音樂人馮穎琪策劃，邀請邀得林奕匡、陳泳伽等本地歌手，以及樂團、街舞舞蹈員擔任演出嘉賓，演繹重新編曲的電影配樂和不同年代的流行曲。

大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand》亦將於4月25及26日在尖沙咀文化中心露天廣場及梳士巴利花園草地舉行。（鄭子峰攝）

大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand》將於4月25及26日在尖沙咀文化中心露天廣場及梳士巴利花園草地舉行。日間節目包括「跨越界限音樂會」、「流行盲盒」戶外裝置和「藝術部落」；晚間則有「星空電影院」，在梳士巴利花園草地分兩晚放映電影《久別重逢》及《星願》。

此外，電影資料館將首次在尖沙咀文化中心放映12部奇幻電影，包括《撞到正》、《十兄弟》及《倩女幽魂》等，亦將首次放映由張國榮主演的4K數碼修復版《流星語》。 適逢資料館成立25周年，館方5月將於東九文化中心舉辦「修復瑰寶—電影馬拉松」，播放《英雄本色》等5部本地及世界經典電影。