張國榮70歲誕辰｜文化博物館9月辦紀念展　繼續寵愛　規模勝2023

康文署今日（13日）表示，預計將有5個康體設施今年投入使用，包括本月底開放的屯門游泳池。署方又表示，新一年將續以「說好中國故事」為核心，推廣具中華及香港文化特色的活動吸引旅客，當中包括「繼續寵愛・張國榮70誕辰・紀念展」，展覽暫定在9月9日至明年5月10日於沙田的香港文化博物館舉行。



康文署指，署方會與外國藝術館合作，舉辦展現文藝復興時期畫作及達文西手稿的藝術展，同時正研究就不同活動售賣文創產品，冀增加收入之餘，可為觀眾提供不同體驗。另外，自2020年起關閉的歷史博物館《香港故事》展已進入翻新尾聲，料最快於今年4月下旬重新開放。



康文署今日（13日）介紹未來工作重點。（康文署提供圖片）

署方指預計今年有5個新康體設施即將或分階段啟用，分別是屯門游泳池（重置）、欣翔道公園、海帆道公園、龍津石橋公園和安達臣道石礦公園。其中，為配合屯門南延線項目的建造工程，屯門游泳池及相鄰壁球場已在今年元旦起永久關閉，而重置的屯門游泳池會在2月底開放。

署長陳詠雯表示今年繼續以「說好中國故事」為核心，讓旅客感受到香港的深厚中華文化。（康文署提供圖片）

康文署今日交代未來工作，署長陳詠雯表示今年繼續以「說好中國故事」為核心，讓旅客感受香港的深厚中華文化。第三屆「中華文化節」是署方重點活動，將在今年6月至9月舉行，預計舉辦超過280場節目和活動，可以吸引90萬人次參與活動。

康文署9月將舉辦張國榮70歲誕辰紀念展。（康文署提供圖片）

本地文化節目方面，署方今年4月將舉行「香港流行文化節」，邀請多位歌手包括Mirror及Collar成員；6月舉辦「香港非遺月」，新增「非遺創意市集」，將在機場向旅客現場示範港式奶茶製作技藝；重頭戲則是9月舉辦的張國榮70歲誕辰紀念展，透過展出張國榮的經典舞台服飾、唱片、影視作品及獎項，結合多媒體技術，全面回顧「哥哥」的一生。署方表示是次展覽規模將較2023年紀念展更大，亦有更多展品。

另外，因應香港電影資料館成立25周年，署方將放映多部舊時代經典作品，包括阮玲玉飾演的《神女》及1967年版本的《英雄本色》等；又邀請知名導演與影迷對談，當中有獲頒金像獎、金雞獎和金雞獎等的陳可辛。

康文署5月至7月將舉辦「邂逅蒙娜麗莎.文藝復興的再現」（暫名），讓觀眾沈浸式體驗文藝復興時期的畫作。（康文署提供圖片）

除了本地文化，署方亦與其他地區機構及團體合作，展現不同地域的文化面貌，包括9月至11月舉辦的「亞藝無疆」藝術節，將呈現亞洲及「一帶一路」地區多元的文化藝術；5月至7月舉辦的「邂逅蒙娜麗莎.文藝復興的再現」（暫名），展現文藝復興時期畫作及達文西手稿的藝術展等。

康文署正就不同活動研售文創增收入

康文署助理署長（文化發展）區玉芳表示，署方正研究就不同活動售賣文創產品，冀增加收入之餘，可為觀眾提供不同體驗。

歷史博物館《香港故事》展最快4月重開

