旺角美心皇宮推體驗式飲茶文化　重現手推點心車　付$450學做點心

北上潮打擊本地食肆，進駐旺角MOKO新世紀廣場的美心皇宮今日（10日）正式開業，引入體驗式飲茶文化概念，設有「美心點心教室」，可讓顧客參與製作約20款點心，學費每人每堂450元起。店方今日（10日）邀請嘉賓上課，立法會飲食界議員梁進及旅遊界議員江旻憓、與商務及經濟發展局副局長陳百里一同製作芝麻卷。



該店更設現場即燒乳豬，讓食客可隔着玻璃觀看燒味師傅在約20分鐘燒出脆皮乳豬；尚有保留「頻危」的傳統手推點心車，食客取點心後，由點心姐姐蓋點心卡，重現昔日茶樓情景。



近日進駐旺角MOKO新世紀廣場的美心皇宮，引入體驗式消費概念，設有「美心點心教室」。

立法會飲食界議員梁進（左）及旅遊界議員江旻憓（右）在「美心點心教室」參加製作芝麻卷。

每堂可學習2款點心 修畢課程後獲贈圍裙及證書

美心皇宮旺角MOKO新店為第七間美心皇宮，焦點之一是增設互動「美心點心教室」，由美心中菜廚師以粵語及英語親自授課。學員可以學習製作逾20多款點心，每堂可學習兩款點心，學費每人每堂450元起，並於修畢課程後獲贈圍裙、證書，以及價值100元美心皇宮飲食禮券。

中菜及西菜首席營運官：點心教室目標3類客人

美心集團首席營運官（中菜及西菜）李文賢今日表示，「美心點心教室」尚未正式開業，已有不少人查詢。他表示，教室目標三個類別客人，一是學生，因此下周會邀請40多間學校的校長到來參觀，過往曾試過安排120名學童體驗做點心。

他指第二類是旅客興趣班，這在外國很普遍，會跟不同的社交媒體合作，等來港旅客可以知悉；第三類是公司團體，例如想辦一些建立團隊精神活動，初步查詢過一些地產公司及美心內部同事，他們興趣很大，「我哋覺得最好（下午）5點鐘開始，到7點兩個鐘（學做點心）， 之後就留低包間房食飯。」

美心集團首席營運官（中菜及西菜）李文賢強調，種種新措施並非單一「噱頭」，而是增加中餐的選擇與互動，提升消費體驗。

李文賢表示，點心教室4月1日開幕，目前進行試運，「廚師當然經驗好有，但教學流程，我哋幫緊佢哋試緊。」他指目前仍在討論教哪些點心，二是商討不同年齡層有不同方案，「細路仔，無理由畀佢地揸刀、又要炸嘢」，針對平時有煮食的顧客，又要想「做多少少嘢」；或是按時節有特別安排，如過年前教做蘿蔔糕和年糕等等。「我相信市場有呢個需求，尤其是遊客。」

旺角MOKO新世紀廣場美心皇宮，是七間美心皇宮中，暫唯一設有觀賞即燒乳豬的分店。

玻璃外牆燒味部即燒明爐脆皮乳豬 爐一開就很多食客觀看

旺角美心皇宮更是全港首間可近距離觀賞即燒明爐脆皮乳豬的美心中菜餐廳。食客落單後，燒味師傅會在玻璃外牆的燒味部開爐燒製，需時約20分鐘，期間食客可以透過玻璃觀看燒製過程。

李文賢表示，燒味對粵菜來說是很重要。至於為何選乳豬？「燒味嚟講，燒鵝、叉燒、 乳豬，我覺得如果畀人打卡或者畀人拍片，乳豬係最多人會去睇，燒鵝擺喺爐入面，你睇唔到。」他表示之前試業時，「個爐一開，就好多人嚟睇。」

旺角MOKO新世紀廣場美心皇宮設有即燒乳豬菜式，大約需時20分鐘便燒成。

「復古」設傳統手推點心車 食客用點心卡記帳

該店另一特色是「復古」傳統手推點心車，有點心姐姐推車穿梭，由食客即點，點心姐姐再蓋點心卡作紀錄，重現千禧年前茶樓場景。

因應市場近年用餐模式轉變，為迎合不同顧客的需求，新店貼心增設小份量菜單及卡座設計；又更推出「童趣點心餐」，除了點心及中式美點，還有填色紙及顏色筆，令一家大小都能重新感受香港飲茶的文化節奏。

旺角MOKO新世紀廣場的美心皇宮重推傳統手推點心車，美心集團首席營運官（中菜及西菜）李文賢（右）取點心後，由點心姐姐蓋點心卡。

李文賢：非「噱頭」 旨為令中式餐飲在激烈環境下仍具成長動力

李文賢表示，集團業務平穩，西餐、日本菜生意大致上穩定或有輕微增長，而中菜「比較挑戰性高啲，尤其是夜市」，「午市比較穩市，晚市就要一路諗啲新元素。」店花了「八位數字」裝修，他強調種種新措施並非單一「噱頭」，而是面向新常態的策略組合 ，該增加中餐的選擇與互動，提升消費體驗，令中式餐飲在競爭激烈的環境下仍具成長動力。

美心執行董事伍威全：香港餐飲正在轉型 需求仍在 體驗期望有變

美心集團執行董事伍威全表示，集團成立至今70年， 亦曾經歷不少挑戰。「在我們眼中，香港餐飲正在轉型，需求仍在，只是用餐情境、預算與體驗期望有所改變。所以我們一直優化多元品牌策略，令每一位顧客都感到美心的出品『物超所值』。」

商經局副局長陳百里：相信零售及餐飲最壞時期已過

出席活動的商經局副局長陳百里致辭表示，過去幾年本港餐飲業面對消費環境轉變、北上消費及外遊帶來的挑戰，但過去大半年，零售及餐飲數據均見回暖跡象，遊客數字上升，帶動本地消費活動，相信「最壞時期已過」。

他表示，去年逾200項盛事吸引超500萬額外訪港客，為香港帶來60至80億元消費，本地樓市股市暢旺，亦令市民更願意消費。

陳百里表示，雖然業界仍面對壓力，但相信憑業界努力、政府支持，定能把握機遇，推動香港經濟復甦。他強調政府會繼續深化城市經濟活動，開拓穆斯林旅客、長者銀髮族及寵物主人等新客群，為業界創造增長點。